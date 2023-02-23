阿里巴巴上季經調整純利升近12%　收入微增2%

集團於業績公告中指出，截至去年底止一季，淘寶和天貓的線上實物商品剔除未支付訂單的商品交易總額(GMV)按年錄得中單位數下降，主要由於消費需求減少、競爭持續，以及因內地新冠肺炎疫情病例增加導致12月供應鏈和物流受到影響。

GMV下降主要由於服飾品類需求疲軟所致，部分被保健品、寵物護理和生鮮產品的加速增長，以及消費電子品類的降幅收窄所抵銷。

另外，集團降本增效持續體現效果，多個業務的虧損收窄，繼續向好方向發展，淘特、淘菜菜、餓了麽及Lazada實現虧損按年收窄。

阿里又表示，將繼續專注於提高股東回報，並展現對長期發展的信心。截至去年底的一季內，根據的股份回購計劃，以約33億美元回購了4,540萬股美國存託股份(相當於3.633億股普通股)。過去兩年兩次調升股份回購額度；2025年財年底前，有約213億美元回購額度。