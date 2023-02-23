上環尚賢居兩房反價118萬 獲新業主追價至1418萬購入

市況轉好，部分業主反價，上環尚賢居兩房單位，反價118萬元，仍獲用家追價至1,418萬元購入，單位更由蝕變賺。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原譚嘉良透露，上環尚賢居低層A室，實用面積約565方呎，兩房間隔，叫價1,300萬元，用家出票後原業主即反價118萬元，最終以1,418萬元易手，呎價約25,097元，原業主於2012年以1,337.3萬元買入單位，持貨約11年帳面賺80.7萬元，或升值約6%。

●中原黃家俊稱，西半山福成閣低層單位，實用面積約401方呎，開放式間隔，望市景，以630萬元將單位易手，呎價約15,711元，新買家直接受惠調低從價印花稅，即加快入市步伐。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富澤花園富嘉閣中層G室，實用面積約667方呎，原則套三房間隔，望樓景，成交價980萬元，呎價約14,693元，單位去年9月叫價達1,150萬元，減價170萬元成交，減幅達約15%。

●美聯陳彪指，鰂魚涌太古城暫已錄得約26宗買賣，包括翠榕閣為低層G室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，有裝修，獲同區換樓客即拍板承接，以1,810萬元成交，呎價約17,833元。

●美聯佘錦驊表示，筲箕灣樂融軒高層G室，實用面積約508方呎，兩房間隔，獲外區分支家庭用家見近期市況向好，加快入市，以888萬元成交，呎價約17,480元，而財政預算案剛公布寬減中小型物業厘印費，上述成交亦有受惠。

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九龍區

●美聯黃家明指，牛頭角淘大花園D座中層2室，實用面積約390方呎，兩房間隔，以585萬元易手，呎價約15,000元，新買家為區內換樓客，售出自住物業約3日時間，見政府宣布調整從價印花稅稅階，即加快入市，購入上址自住。

●世紀21富山劉倩彤表示，樂富居屋康強苑低層4室，實用面積約539方呎，兩房間隔，未補價第二市場以473萬元成交，呎價約8,776元，單位放盤1個月，原先叫價500萬元，最終減價27萬成交。

●中原余社朝表示，九龍塘又一村花園B16座中層B室，實用面積約801方呎，套三房間隔，去年8月以1,680萬元放售，惟乏人問津，最終大減200萬元，以1,480萬元易手，呎價約18,477元，新買家為同區客。

●利嘉閣李啟昌稱，長沙灣昇悅居2月暫5宗二手買賣，屋苑2座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，新買家為外區客，見財政預算案宣布調低印花稅後，睇樓後市，經議價兩萬元後，以888萬易手，呎價約17,176元。

●香港置業薛春華指，奧運站凱帆軒2座中層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，享海景，以838萬元放盤約1個月後，獲同區客接洽，雙方經議價後以約830萬元成交，呎價約19,347元，新買家為首置客。

●香港置業王英傑表示，荔枝角美孚新邨3期吉利徑6號高層C室，實用面積約718方呎，三房間隔，望內園景，以970萬元放盤約兩年後，獲區內客接洽，減價約160萬元或減幅約16%，以約810萬元成交，呎價約11,281元。

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道24號中層A室，實用面積約672方呎，兩房改套三房間隔，望內園景，以800萬元成交，呎價約11,905元，原單位業主2016年6月以733約萬元購入，持貨約7年帳面獲利約67萬元，物業升值約9.1%。

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新界區

●美聯尹皓霆指，將軍澳都會駅1座中高層D室，實用面積約642方呎，套三房間隔，開價950萬元放售，新近減價至941.8萬元易手，呎價約14,670元，原業主於2016年7月以688萬元購入，超過6年帳面獲利253.8萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳日出康城晉海1B座中層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，新財案效應下，買家決定加快入市步伐，最新以795萬元承接，呎價約16,258元，原業主於2017年10月以630萬元購入，持貨5年多帳面獲利165萬元。

●香港置業透露，將軍澳居屋英明苑E座高層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，望山景，已補價自由市場以700萬元放盤近兩年，終獲外區客洽詢，議價後以620萬元易手，呎價約9,612元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧15座低層C室，實用面積約1,118方呎，三房間隔，望內園景，成交價1,668萬元，呎價約14,919元，原業主於2018年6月以2,145萬元購入，持貨近5年帳面蝕477萬元，單位期內跌約22%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海2座低層F室，實用面積約914方呎，三房連儲物室間隔，望星灣海景，開價1,500萬元，放盤4個月，減32萬至1,468萬元獲買家承接，呎價約16,061元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山曉峯灣畔1座低層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望內園景，放盤兩個月，叫價630萬元，以585萬元沽出，呎價約11,677元，原業主於2002年5月購入，當時作價146萬元，持貨約21年帳面獲利439萬元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦禧苑A座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望樓景，單位放盤4個月，獲買家零議價下於已補價自由市場以499萬元承接，呎價約12,444元，原業主於2019年1月以492萬元購入，帳面只獲利7萬元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山居屋錦泰苑2月暫錄約8宗買賣，屋苑F座高層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約518萬元，議價後以490萬元易手，呎價約9,684元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區2月暫錄約140宗二手買賣，其中翠擁華庭佔約7宗，屋苑7座高層B室兩房戶，實用面積約499方呎，開價約720萬元，議價後售650萬元，呎價約13,026元，新買家為用家，原業主於2019年以650萬元購入，帳面平手離場。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區2月錄約154宗二手買賣，沙田第一城9座中層G室，實用面積約327方呎，去年底叫價約550萬元，議價後以538萬元易手，呎價約16,453元，新買家為上車客，原業主於2018年以515萬元購入，持貨約5年帳賺約23萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田綠怡雅苑1座高層B室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望山景，放盤9個月，未補價第二市場叫價610萬元，以565萬元成交，減幅約7.4%，呎價約11,078元。

●中原侯惠良稱，沙田第一城2月暫錄約31宗成交，預算案當晚錄得36座高層G室，實用面積約307方呎，兩房間隔，放盤時開價約600萬元，雙方議價後以510萬元易手，呎價約16,612元，新買家為用家，怕遲買會貴，即加快入市。

●中原表示，沙田廣場剛錄2月首宗成交，財案公布後當晚一個B座中層2室，實用面積約722方呎，套三房間隔，1月時叫價約1168萬元，議價後以1,038萬元易手，呎價約14,377元，新買家為外區客。

●中原黃達雄稱，大埔中心2月暫錄7宗成交，屋苑新近錄21座低層A室，實用面積約325方呎，放盤時開價約470萬元，日前議價後以433萬元易手，呎價約13,323元，累減約37萬元，新買家為區內分支家庭客，為住近家人，購入單位自用。

●中原麥家寶表示，粉嶺御庭軒6座低層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，放盤開價約588萬元，由於原業主移民急讓，議價後以565萬元易手，呎價約13,452元，新買家為分支家庭客，物業於2019年10月以538萬元購入，約4年帳面升值約27萬元。

●中原林頌宜透露，元朗朗庭園於新財政預算案後即錄成交，單位為5座高層E室，實用面積約425方呎，兩房間隔，原先叫價580萬元，減價30萬元，以550萬元沽出，呎價約12,941元，新買家見首置印花稅調低，免遲買競爭加大，所以提速入市。

●中原曾慧敬指，財政預算案公布後，天水圍居屋天富苑即錄成交，單位為C座高層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價475萬元，白居二上車客預算案前一天洽購，擔心愈遲愈多人爭盤，昨終以470萬元沽出，呎價約7,231元。

●祥益黃文樂表示，屯門盈豐園1座中層E室，實用面積約367方呎，兩房間隔，首置客見最新一期財政預算案當中提及調低首置從價印花稅的稅階，決定加快入市，累積減價達32萬元，決定以398萬元購入自用，呎價約10,845元。

●利嘉閣周煇宏表示，荃灣翠豐臺1座高層A室，實用面積約437方呎，兩房間隔，叫價約760萬元放盤，近期獲買家洽詢，雙方議價後，累減約60萬元，最終以700萬元成交，呎價約16,018元。

●美聯姚偉明稱，荃灣海灣花園1座頂層單位，實用面積約475方呎，兩房設計，享全海景，獲新買家購入自住，以625萬元承接，呎價約13,158元，原業主於2019年以600萬元購入，持貨逾4年帳面獲利25萬元，物業升值約4.2%。

●美聯黃俊傑指，青衣曉峰園1座低層E室，實用面積約780方呎，套三房間隔，原業主已購入新物業，故放售單位套現，終以825萬元售出，較最初叫價累減25萬元，呎價約10,577元。

●美聯李貫甡表示，青衣2月已錄超過93宗二手買賣，居屋青華苑華碧閣中高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場放盤叫價600萬元，最終以540萬元成交，累減60萬元，呎價約9,747元，原業主於2019年以550萬元購入，帳蝕10萬元。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣青怡花園1座中層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔，叫價約508萬元放盤，雙方議價後，原業主僅願略減5萬元，最終以503萬元易手，呎價約14,665元，屋苑現時有約40個放盤，入場費由470萬元起。

●中原陳偉業表示，東涌東堤灣畔5座高層G室，實用面積約759方呎，套三房間隔，叫價1,000萬元，以922萬元易手，呎價約12,148元，累減78萬元或約8%，新買家為同區換樓客，東涌區2月已錄約70宗買賣。

●中原林溢斌指，東涌藍天海岸5座高層A室，實用面積約771方呎，套三房連儲物房間隔，去年5月高峰時以1,120萬元放售，隨着市況轉變期間多次下調售價，農曆新年前最新叫價980萬元，新近以960萬元沽出，呎價約12,451元，累減160萬元或約14%。

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