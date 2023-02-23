AI搜索成本高10倍　分析：Google增數十億美元支出

外媒報道，chatGPT在全球爆紅後，AI搜索變得灸手可熱，惟Google母公司Alphabet董事長John Hennessy稱，AI搜索或準確性問題，且其成本亦是一般搜索的十倍以上。

Hennessy近日受專訪時稱，藉AI語言模型進行搜索，比普通搜索需要更多運算能力，增加晶片及電力成本，該公司推出聊天機械人Bard，所增成本達到普通關鍵字搜索的10倍。

分析師稱，就算由基於聊天的搜索廣告中獲得更多收入，該方式可能在未來幾年增加數十億美元的額外成本。

摩根士丹利的分析稱，Google去年約3.3萬億次搜索，每次搜索成本僅0.2美分，若改為AI搜索，將取決於AI必須生成多少文本。分析師預測，若類似於ChatGPT的AI，以50字的答案處理其收到的一半查詢，到2024年，Google或面臨增加60億美元的支出。

專注於晶片技術的諮詢公司SemiAnalysis則料，受Google內部晶片Tensor Processing Units等的影響，將聊天機械人添加至搜索引擎，或令該公司額外花費30億美元。