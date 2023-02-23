觀塘項目突擊上載樓書　藍田新盤截票超額43倍

九龍區新盤一個接一個登場，觀塘項目突擊上載樓書，同日開價及開放示範單位，以快打慢力吸客源。同為九龍區的藍田項目明(24日)開售，最終截收逾6,500票，超額逾43倍。

●觀塘Bal Residence首張價單56伙 一房入場580.69萬

該公司高級副總裁潘銳民表示，首張價單單位全屬一房戶，實用面積338至349方呎，提供2種付款方法，扣除即供最高11.75%折扣優惠後，折實售價介乎580.69萬至776.87萬元，折實呎價由16,888至22,518元。按定價計，該批單位市值約4.2億元。首批單位折實價全數為800萬元以下。

●啟德承豐道22號項目六大發展商齊聚

●西南九龍維港滙本月累沽41伙 涉逾7億

●藍田港鐵站的KOKO ROSSO首輪截票 最終超額43倍

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，首輪銷售於周四(23日)晚上8時截票，最終截收6,594張入票，按明(24日)發售148伙計，超額認購逾43倍。

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●元朗朗屏雨後戶型分布曝光

標準單位當中，開放式單位的實用面積276至294方呎，一房單位實用面積約360至約370方呎，兩房單位實用面積約450至590方呎，三房單位實用面積約720方呎。資料顯示，該盤採用單幢式設計，預計關鍵日期為今年12月31日。

●沙田星凱‧堤岸三房1,976萬元沽

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，自開放現樓後接連錄得成交，月內累沽17伙，套現逾2.6億元，平均呎價22,973元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，該盤周四(23日)售出2座22樓C室，實用面積850方呎，採三房套連工作間間隔，享開揚城門河景，成交價1,976.7萬元，呎價23,255元。據悉，全盤開售至今累售886伙，套現逾90億元。

●緹山招標售出2伙三房戶套現1.4億

●愉景灣意堤兩房呎價約21,164元

●啟德澐璟單日沽兩伙 涉逾9,500萬元