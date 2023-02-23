觀塘項目突擊上載樓書 藍田新盤截票超額43倍
2023年02月23日 20:32
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九龍區新盤一個接一個登場，觀塘項目突擊上載樓書，同日開價及開放示範單位，以快打慢力吸客源。同為九龍區的藍田項目明(24日)開售，最終截收逾6,500票，超額逾43倍。
●觀塘Bal Residence首張價單56伙 一房入場580.69萬
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周四(23日)上載樓書、開放示範單位，旋即公布首張價單，涉及56伙，折實平均呎價約19,554港元，一房入場費為580.69萬元。
該公司高級副總裁潘銳民表示，首張價單單位全屬一房戶，實用面積338至349方呎，提供2種付款方法，扣除即供最高11.75%折扣優惠後，折實售價介乎580.69萬至776.87萬元，折實呎價由16,888至22,518元。按定價計，該批單位市值約4.2億元。首批單位折實價全數為800萬元以下。
●啟德承豐道22號項目六大發展商齊聚
九龍區全新盤有新動向，由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(00017)、會德豐地產合作發展的啟德承豐道22號項目，位於海灣半島正中位置，涉及566伙，主打三房及四房大單位。六大發展商的高層於周四(23日)齊集於該盤展銷廳，預祝紅盤高開。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝曾於早前透露，該盤每戶平均實用面積有約1,000方呎，暫定以招標形式推售首批單位。
●西南九龍維港滙本月累沽41伙 涉逾7億
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周四(23日)再沽出3伙，本月累沽41伙，套現逾7.3億，平均每伙成交價逾1,800萬元。上述最新沽出的單位包括維港滙II的1座16樓A室，實用面積1,536方呎，採四房連多功能房間隔，設私人升降機大堂，成交價5,280萬元，呎價約34,375元。
●藍田港鐵站的KOKO ROSSO首輪截票 最終超額43倍
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，首輪銷售於周四(23日)晚上8時截票，最終截收6,594張入票，按明(24日)發售148伙計，超額認購逾43倍。
●屯門飛揚第2期部署3月推出
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，部署3月推出。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，同系列第1期迄今累沽229伙，工程進展順利，住宅大樓已經拆除棚架，預計於上半年申請入伙紙。至於，飛揚第2期會於下周公布部署。另外，對於財政預算案最新公布減低首次置業印花稅，她認為措施有助上車客置業。
●元朗朗屏雨後戶型分布曝光
星星地產(01560)旗下的元朗朗屏新盤雨後，周四(23日)披露戶型分布，提供335伙，標準單位佔九成，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由276方呎至約720方呎，其餘一成屬於特色單位。
標準單位當中，開放式單位的實用面積276至294方呎，一房單位實用面積約360至約370方呎，兩房單位實用面積約450至590方呎，三房單位實用面積約720方呎。資料顯示，該盤採用單幢式設計，預計關鍵日期為今年12月31日。
●沙田星凱‧堤岸三房1,976萬元沽
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，自開放現樓後接連錄得成交，月內累沽17伙，套現逾2.6億元，平均呎價22,973元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，該盤周四(23日)售出2座22樓C室，實用面積850方呎，採三房套連工作間間隔，享開揚城門河景，成交價1,976.7萬元，呎價23,255元。據悉，全盤開售至今累售886伙，套現逾90億元。
●緹山招標售出2伙三房戶套現1.4億
嘉里建設(00683)的石硤尾緹山，周四(23日)透過招標方式售出2伙三房戶，單日吸金逾1.4億元。上述單位包括第1座1樓A室，實用面積1,743方呎，三房三套房間隔，連1個車位以7,568萬元成交，呎價43,419元。另一伙為第1座1樓B室，實用面積1,683方呎，同屬三房間隔，成交價7,308萬元，呎價43,422元。市場消息指，兩伙均由同一組買家購入。
●愉景灣意堤兩房呎價約21,164元
香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，周四(23日)以1,614.8萬元沽出5座16樓E室，實用面積763方呎，兩房間隔，呎價約21,164元。
●啟德澐璟單日沽兩伙 涉逾9,500萬元
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周四(23日)錄得兩宗成交，共涉9,596.2萬元。當中，8座25樓B室，為實用面積1,187的三房戶，成交價4,850.9萬元，呎價約40,867元。該盤迄今累沽69伙，套現逾33億元。