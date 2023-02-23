阿里張勇︰不搞價格補貼　不參與「低水平競爭」

隨着內地電商行業的競爭日趨激烈，外界關注競爭會否損失阿里的盈利能力。惟張勇卻表明阿里不會參與到低價競爭之中，更強調真正贏得市場要靠「技術創新、商業模式創新」去創造價值，把「技術上的不可能到可能」轉化為商業的成功；又謂「俄們一直不用低價補貼、不用低水平競爭去獲得市場領先地位」。

他指出，未來會以三大措施改善淘寶天貓的用戶體驗和客戶價值。首先是加強「用戶黏性和時長」，通過短片和直播等方式，不斷增加多元化的消費內容；提升商品性價比，因為「價格永遠是消費的王道」；最後是發展本地零售，通過淘鮮達、淘菜菜等本地業務組織本地供給和本地的物流履約，滿足消費者的需求。

分析亦相信，阿里有能力應對來自同業的價格競爭。大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，阿里早年面對拼多多的大規模補貼競爭，料已有足夠的能力應對價格戰。

另外，近日京東公布「買貴雙倍賠」活動，若果用戶於京東購買商品的價格高於拼多多及天貓，可獲差價的雙倍作為賠償。楊表示，該補貼形式並非主動發起價格戰，而是傾向屬於「防守性」阻止其他電商平台以補貼搶奪客戶，預料對整體市場佔有率的影響不大。