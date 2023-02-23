美股全線向上　電動車廠Lucid跌12%

美國就業收據持續強勁，反映經濟極具韌性。美股周四(23日)早段全線向上，道指升127點，至33,172點；標指升28點，至4,020點；以科技股為主的納指升111點，至11,618點。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少3,000人，至19.2萬人，少過預期的20萬人；截至前周止持續申領人數則減少3.7萬人，至165.4萬人，少過預期的170萬人。

美國聯儲局公布的1月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄顯示，與會官員同意近期有迹象顯示去年的貨幣緊縮政策行動開始緩解通脹壓力，但仍遠高於2%長期通脹目標，勞動力市場仍緊張，增加工資和價格上升壓力。考慮到貨幣政策對經濟活動和通脹帶來的滯後作用，幾乎所有與會官員認為該次會議上調聯邦基金利率0.25厘是恰當的，僅「數名」官員支持加息0.5厘。

聯儲局加息幅度回落之際，市場已開始上調經濟「軟着陸」機率。不過，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，旗下投資公司正增加美國國債敞口，為潛在的嚴重疲弱經濟增長作準備。

他直言，經常被問及經濟衰退將有多嚴重，惟一旦陷入衰退，這個問題已無關痛癢，投資者必須準備一定程度的保護措施，又指宜留意債息「倒掛」仍是一個可靠的衰退預測指標。

經濟衰退未現，企業已叫苦連天。半導體巨頭英特爾(Intel)宣布，削減季度股息至每股0.125美元，比早前公布第四季業績時擬定的每股0.365美元少65.75%。公司在聲明指，是次決定反映董事會考慮更好創造長期價值的資本配置，其股價曾升2.02%。

新冠疫苗藥廠莫德納(Moderna)截至去年12月底止第四季，收入按年倒退29.49%至50.84億美元，純利按年大跌69.9%至14.65億美元，期內銷售成本卻按年上升1.01倍至19.18億美元，包含第三方特許權使用費涉6.04億美元，當中支付予美國國家過敏與感染疾病中心(NIAID)的特許權使用費許可協議為4億美元。

集團重申，今年約有50億美元新冠疫苗銷售額，少過預期的69.8億美元，惟mRNA平台能迅速開發和生產抗擊變種病毒的疫苗，股價跌2.05%。

專攻高性能豪華車款的美國電動車廠Lucid截至去年12月底季度收入雖按年增長8.76倍，至2.57億美元，惟仍低過預期的3.03億美元，虧損按年收窄54.79%至4.72億美元。該企透露，去年共生產7,180輛電動車，指引今年產量一萬至1.4萬輛，其股價跌12.83%。