創科實業反擊指控斥其誹謗 明早復牌
2023年02月23日 23:00
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創科實業(00669)遭到沽空機構Jehosphaphat Research狙擊，周四(23日)晚間發公告澄清，強烈否認沽空報告的指控，並稱該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整的陳述，而沽空報告的作者並無嘗試向集團確認或收集任何有關集團財務報表的資訊。同時，公司保留對Jehoshaphat或相關指控的負責人士，以及對報告的刊發採取法律行動的權利。
創科指，作為上市公司，董事會及其管理團隊均嚴格看待其受信責任，並對採納的會計常規及獨立審計財務報表充滿信心。此外，公司對其業務執行嚴格的內部監控，以確保集團的財務報表嚴格遵守香港財務報告準則，真實及公平地反映本集團財務狀況。
創科同時提醒股東，須注意相關指控乃沽空機構的個別意見，並應小心處理該等指控，因為在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對公司及管理層的信心，損害公司聲譽。
該公司董事會認為，報告載有誤導陳述及無根據指控，可能會導致不尋常價格波動。公司股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事。
公司指，已申請股份交易於2023年2月24日上午9時恢復。