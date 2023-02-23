創科實業反擊指控斥其誹謗　明早復牌

創科指，作為上市公司，董事會及其管理團隊均嚴格看待其受信責任，並對採納的會計常規及獨立審計財務報表充滿信心。此外，公司對其業務執行嚴格的內部監控，以確保集團的財務報表嚴格遵守香港財務報告準則，真實及公平地反映本集團財務狀況。

創科同時提醒股東，須注意相關指控乃沽空機構的個別意見，並應小心處理該等指控，因為在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對公司及管理層的信心，損害公司聲譽。

該公司董事會認為，報告載有誤導陳述及無根據指控，可能會導致不尋常價格波動。公司股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事。

公司指，已申請股份交易於2023年2月24日上午9時恢復。