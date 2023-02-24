東方日報B1：阿里核心盈利有驚喜　堅拒靠補貼爭市佔

阿里巴巴表示，要贏得市場須靠「技術創新、商業模式創新」去創造價值。

市場原預期阿里上季經調整純利按年跌約1%，因此這份業績也算相當驚喜。列帳基準純利更是按年大增69.05%至468.15億元，主要是由於數字媒體及娛樂分部相關的商譽減值金額大幅縮窄224.27億元。阿里美國預託證券(ADR)周四早段折合報96.53港元，較港股收市高1.45%。

截至去年底止一季，淘寶和天貓的線上實物商品剔除未支付訂單的商品交易總額(GMV)按年錄得中單位數下降，主要由於消費需求減少、競爭持續，以及內地新冠病例增加阻礙12月供應鏈和物流。不過，張勇表示，隨着本月疫情和假期影響消除，工作生活回復正常，消費出現恢復勢頭，特別是服飾、運動戶外等產品增速恢復良好，「預期這種復甦的勢頭將會持續」。

他還表示會以3大措施改善淘寶天貓的用戶體驗和客戶價值。首先是加強「用戶黏性和時長」，以短片和直播等不斷增加多元化的消費內容；提升商品性價比，因為「價格永遠是消費的王道」；最後是發展本地零售，通過淘鮮達、淘菜菜等本地業務組織滿足消費者需求。

阿里上季中國零售商業收入按年跌1.13%，其中客戶管理收入跌8.73%；包括高鑫零售、天貓超市和盒馬的直營及其他收入則增長10.12%。國際商業業務更為強勁，收入按年增長18.33%，其中零售商業收入按年增長26.17%。因疫情推遲了部分項目，雲業務上季增長仍慢，收入按年僅增3.27%。

大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，阿里早年面對電商市場的劇烈競爭，收入增長已經逐步放慢；而其於成本控制及提高營運效率方面領先同業，才是市場的關注重點，尤其面對內地新監管環境─限制「資本無序擴張」及「野蠻生長」等，整個互聯網行業難以像過往追求高速增長，因此收入表現並不會對其前景構成太大憂慮。

他續指，阿里早年面對拼多多的大規模補貼競爭，相信有足夠能力應對價格戰。再者，阿里相較其他大型中資科技股，在海外發展方面更具優勢，隨着內地市場競爭愈趨劇烈及監管風險上升，海外市場將是未來增長動力。

提到成本控制，阿里上季不含股權激勵的營業成本按年僅增2.76%，季末員工總數按年減少1.95萬人或7.54%。另外，該企上季從螞蟻集團攤佔的投資收益按年倒退82.7%，原因是若干境外股權投資估值下降。