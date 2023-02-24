港股黑期低水150點　油價升2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.55；港匯見7.8461；離岸人民幣(CNH)報6.9163；美元兌日圓處134.53；歐元報1.0599，英鎊報1.2019。金價處1,823.21美元。布油報82.43美元，紐油報75.62美元。比特幣跌1%，報2.39萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指收報33,153點，升108點或0.33%；標指收報4,012點，升21點或0.53%；納指收報11,590點，升83點或0.72%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20,148點，跌203點。

●2月恒生指數夜期收報20,084點，跌266點，低水267點，成交25,120張。

●紐約期油收報每桶75.39美元，升1.44美元或1.95%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.21美元，升1.61美元或2%。

●紐約期金收報每安士1,826.8美元，跌14.7美元或0.8%。

●英國富時100指數收報7,907點，跌22點或0.29%；德國DAX指數收報15,475點，升75點或0.49%；法國CAC指數收報7,317點，升18點或0.25%。

●創科實業遭到沽空機構Jehosphaphat Research狙擊，發公告強烈否認沽空報告的指控。股份周五(24日)復牌。

●歐元區1月消費者物價指數(CPI)升8.6%，比上個月升9.2%有所回落，惟核心CPI仍衝至5.3%，高於初值的5.2%。

●日本1月核心CPI按年升4.2%，為1981年以來最高。

●美國上周首申領失業救濟人數19.2萬人，少過預期。

●銀河娛樂去年轉蝕34億，不派息。

●新地半年少賺44%，中期股息維持1.25元。

●新世界發展半年少賺15%，無供股計劃。

●發展局：下年度賣地表可建單位9120伙，為近5年度最多。

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