據報京東已開啟「百億補貼」內部測試

日前市傳京東計劃在3月初上線「百億補貼」頻道力撼拼多多。對於該消息真實性，京東未有正面回應。不過內媒指，京東內部郵件證實了此消息。

郵件指，為了「百億補貼」有更好的用戶體驗，將於面向京東內部同事開放內部眾測優先體驗。對於參與內測並發現系統漏洞的員工，京東還專門設立了獎勵金。

郵件訊息顯示，該郵件發出時間是周四(23日)中午，意味目前京東已經開啟「百億補貼」的內測工作。據此前曝光的京東內部匯報方案，京東「百億補貼」將於周五(24日)完成競價系統上線。從是次郵件曝光的內測時間來看，該項目提前進行。

報道指，對於上述流出的京東內部郵件具體內容，以及「百億補貼」的相關訊息，京東方面仍未有官方回應。

2022年底創始人劉強東曾強調，低價是京東過去成功最重要的武器，也是以後的唯一基礎性武器。