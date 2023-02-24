港股兩萬關勢危　科網股領跌　創科反彈5%

港股跌幅擴至超過300點，恒生指數低見20,022點，兩萬點及250天線(19,994點)兩大關口勢危。國企指數跌130點；科技指數跌近百點，主板成交440億港元。

大型科網股領跌，網易績後捱沽，股價瀉逾一成，是表現最差藍籌；百度跌5.8%緊隨其後；阿里巴巴業績好過預期，惟股價仍跌4.1%；京東集團再跌3.6%；美團跌2.8%；騰訊跌2.2%；小米集團跌0.6%。

金融股跟隨大市向下，中國平安跌2.5%；香港交易所跌2.4%；招商銀行跌1.6%；工商銀行跌1.2%；友邦保險跌0.7%；建設銀行跌0.6%；滙豐控股逆市靠穩。

其他藍籌股方面，新世界發展及新鴻基地產績後都受壓，股價跌5.2%及3%。領展供股今日除淨，股價跌2.4%。創科實業澄清沽空機構報告，股份復牌反彈5.5%，是表現最佳藍籌。

【09:20】港股跌勢持續 科網股受壓 創科反彈

港股跌勢持續，恒生指數開市跌127點或0.62%，報20,223點，逐步逼近兩萬點大關；國企指數低開57點或0.84%，報6,802點；科技指數跌56點或1.36%，報4,092點。

大型科網股領跌，網易績後挫6.2%；百度跌3.2%；阿里巴巴跌2%；京東集團跌1.8%；騰訊跌1.4%；美團跌0.8%；小米集團跌0.6%。

金融股偏軟，香港交易所跌0.9%；中國平安跌0.7%；工商銀行跌0.5%；滙豐控股、建設銀行及招商銀行跌0.2%；友邦保險跌0.1%。

創科實業澄清沽空機構報告，股價反彈4.9%，報78.65港元。