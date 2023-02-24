網易業績倒退　股價急瀉一成

網易公布，去年第四季列帳純利按年倒退30.58%，至39.52億元人民幣(下同)，每股盈利跌至1.22元；即使是內地科網公司愛用的盈利指標——非公認會計準則(non-GAAP)純利，亦按年下跌27.05%，至48.11億元，為2021年次季之後首次下跌。

業績公告顯示，截至去年12月底止3個月，網易收入為253.54億元，按年增長只有4.02%，為過去十季首次低於雙位數，全年計收入增長只有10.14%，較2021年的18.92%顯著放緩。列帳純利之所以再度下跌，原因還有公司上季錄得投資虧損淨值3,710.2萬元，跟2021年末季有淨收益16.27億元相反。

即使公司宣稱去年智能手機遊戲和若干個人電腦(PC)遊戲收入有增長，又說遊戲「內容多元化和推陳出新」俘虜愈來愈多的玩家，要留意的是，收入佔比達75%的遊戲及相關增值服務，上季按年增長僅1.56%，毛利率按年下跌1.8%；全年計，收入增長亦只有9.94%，較2021年放緩5.06個百分點。

另一方面，旗下於美國上市的智能學習公司網易有道，上季毛利率亦按季倒退，原因是智能硬件銷售收入的貢獻提升，可是其毛利率低於學習服務，全年毛利亦下滑，原因是內地義務教育階段的學科補習業務經已停止。網易有道去年再錄列帳虧損7.27億元，連續5年見紅，累蝕43.52億元。