差估署：1月私宅售價指數按月升0.6%　扭轉七連跌

本港住宅樓價回升。差餉物業估價署周五(24日)公布的臨時數據顯示，2023年1月份私人住宅售價指數報336.1點，較去年12月上升約0.6%，終止連續7個月的跌勢，較去年1月則仍低約14%。

至於上月份私宅售價指數亦較2021年9月的歷史高位398.1點，累挫達15.57%。

此外，1月份私宅租金指數報173.9點，按月回落約0.63%，較去年同期低約3.98%。

至於1月份兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位走勢較好，該指數最新報304.4點，按月上升約0.63%，結束連續5個月下跌，而按年該指數則下跌約5.35%。

至於實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數最新報337.3點，較去年12月回升約0.6%，為連挫7個月後反彈。較去年1月仍低約14.35%。

此外，據該署臨時數據，今年1月各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價上升，其中，九龍區升勢較理想，平均呎價最新報約13,182港元，按月漲約4.54%，已連升兩個月。按年仍跌約11.87%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約566萬元。

至於港島區細戶平均每方呎售價也回升至約13,917元，按月高約1.88%。較去年1月低約20.19%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細單位平均售價約598萬元。

而上月新界區細單位平均每方呎售價約12,088元，按月漲約1.36%。按年則下跌約15.37%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約519萬元。