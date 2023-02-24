【高盛推介】阿里巴巴業績勝預期 股價回吐
2023年02月24日 10:43
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(23日)收市後公布截至去年12月底止2023財年的第三財季業績，非公認會計準則淨利潤達499.32億元人民幣，按年升近12%，勝市場預期。惟阿里周五(24日)早段下跌，現報92.4元，跌約2.9%。
京東集團周四升約1.8%，周五早段回吐。現報183元，跌約2.3%。有券商指市場對京東早前公布推出的「百億補貼」頻道反應過度，並指現時的拋售為買入機會。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於本周二至本周四皆錄得資金流入，合共約6,320萬元。
京東方面，好倉於本周一至本周三共錄得約1,730萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於本周二錄得約180萬元資金流入後，本周三及本周四獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，認購證方面的活躍條款選擇可留意50兌1的高敏感度阿里購(28941)。低面值選擇可留意輕微價外阿里購(24098)。貼價選擇可留意阿里購(28386)。牛證方面可留意阿里牛(68938)，與現價有約6元收回距離。
阿里購28941，行使價108元，2023年6月16日到期，實際槓桿6.6倍，活躍條款、50兌1、高敏感度。
阿里購24098，行使價110元，2023年5月25日到期，實際槓桿7.6倍，低面值、輕微價外。
阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。
阿里牛68938，收回價86元，行使價84元，換股比率100，槓桿比率11.1倍，相近收回價牛證中街貨最低。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.7倍，輕微價外、低面值。
阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好京東，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一的京東購(13267)。貼價選擇可留意高槓桿京東購(27995)。中年期選擇可留意低街貨京東購(28848)。
京東購13267，行使價269元，2023年6月15日到期，實際槓桿7.5倍，行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。
京東購27995，行使價211.3元，2023年4月25日到期，實際槓桿8.3倍，貼價，高槓桿。
京東購28848，行使價228.2元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.1倍，中年期、低街貨。
京東沽11727，行使價180元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.9倍，行使價160元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
京東熊63543，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率2.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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