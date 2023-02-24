姚浩然：港股期結前宜觀望 阿里眼看手勿動
2023年02月24日 11:21
東網電視更多新聞短片
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股偏弱，資金繼續沽出中資科技股。美國個人消費開支物價指數(PCE)即將公布，為美國貨幣政策的重要參考指標，如果數據出爐後能紓緩通脹憂慮，市況或會轉好。姚建議，港股下周期結前，投資者先保持觀望直至PCE數據公布，若恒指能維持20,300點之上，則代表好友控制大局。
創科實業(00669)集團周四(23日)遭沽空機構狙擊，股價急跌近兩成，更中途停牌。股份今日復牌，姚認為創科定價能力高，因此利潤表現較佳，但建議投資者應先觀望及保持審慎，不宜太快參與股份投資。
阿里巴巴(09988)第三季股東應佔盈利按年增長69.06%，勝預期，但隔晚ADR先急升後倒跌。姚指出，不少在美國上市的中概念股，即使業績表現佳，股價卻先升後跌，反映市場仍關注中美關係，或影響中資科技股表現。他續稱，阿里前景不明朗，或受京東集團(09618)計劃推出規模達100億元人民幣的補貼活動影響，加上網購行業增長速度放緩，阿里宜眼看手勿動。
兩大本地地產股新鴻基地產(00016)截至6月底止中期純利跌44.6%；新世界發展(00017)中期則少賺15%兼中期息少18%。姚表示，中港通關有利商場業務，新地及新世界盈利表現會勝過去年，不過樓市未見復甦，因此股價未見有太大上升動力，若有意買入收息，可待股價回調5%至8%。