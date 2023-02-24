姚浩然：港股期結前宜觀望　阿里眼看手勿動

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股偏弱，資金繼續沽出中資科技股。美國個人消費開支物價指數(PCE)即將公布，為美國貨幣政策的重要參考指標，如果數據出爐後能紓緩通脹憂慮，市況或會轉好。姚建議，港股下周期結前，投資者先保持觀望直至PCE數據公布，若恒指能維持20,300點之上，則代表好友控制大局。