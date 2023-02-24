【高盛推介】騰訊股價350元水平反覆爭持　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股本周初失守370港元水平後，股價連日在350元水平爭持，周五(24日)早段曾受壓下跌，最低見347.4元，創1個月新低，及後靠穩，收復部分跌幅。現再度挑戰350元關口，報349.8元，跌約1.7%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近日獲資金積極吸納，本周一至四共錄得超過9,000萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，北水周四買入騰訊，錄得約7.1億元資金淨流入。

由於股價跌至低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但目前已不合市況的產品作部署。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.2倍，高敏感度。

騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.7倍，活躍條款。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.4倍，中年期，低時間值損耗。

騰訊牛68728，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率21.9倍，高槓桿近牛。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.4倍，高敏感度。

騰訊熊53593，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，約20元收回距離熊證。

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