美商務部長：將興建至少2座先進晶片廠

外媒報道，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)周四(23日)宣布，美國政府將在下周二(28日)開放《晶片法案》的補貼申請，目標透過520億美元補貼的《晶片法案》，在2023年前創建至少兩座大型工廠以製造半導體，以及多個先進封裝設施。

雷蒙多表示，每座廠房都包括強大的供應商生態系統、研發中心及基礎設備，同時會以高薪招聘數千名工人。

她表示，制定《晶片法案》是為了提高美國在半導體市場的競爭力，避免台灣壟斷，台灣生產了全球92%的尖端晶片，而依賴單一國家，將帶來供應鏈問題，並引發國安疑慮，晶片生產若出現任何中斷，都可能阻礙一系列商品的生產。她又指，這從根本上而言，是一個國安問題，《晶片法案》是為了獲得技術優勢，出口管制是為了保持技術優勢。

此外，雷蒙多重申拜登政府計劃投資110億美元建設其所謂的國家半導體技術中心(NSTC)，並表示這是一個公私合作夥伴關係，政府、行業、客戶、供應商、教育機構、企業家和投資者聚在一起，進行創新、聯繫和解決問題。雷蒙多表示，NSTC將確保美國在下一代半導體技術，包括量子計算、材料科學及人工智能等領域取得領先地位。