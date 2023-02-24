Netflix宣布百多個國家或地區減價　最多平5成

外媒報道，串流影視平台Netflix在100多個國家或地區宣布減價，當中包括越南、印尼、泰國和菲律賓等地區，美國、加拿大及大部分歐洲國家除外。是次獲減價的地區大多數是收入較低、Netflix客戶較少。

Netflix發表聲明，確認在某些國家或地區，正在更新方案的定價。

Netflix周四(23日)收報323.65美元，跌3.35%，在市後延長交易時段仍跌0.66%至321.5美元。摩通分析師則認為，市場反應過度，應將股份重挫視為買入機會。

獨立研究公司Ampere Analysis分析指，這次減價將影響超過1,000萬個訂閱用戶，主要集中在越南、印尼、泰國和菲律賓等市場。調整價格範圍包括亞洲、美洲和中東地區。Ampere Analysis表示，Netflix的基本訂閱計劃的價格減幅最多，部分地區下降約50%。至於高階計劃約下降17%至25%。

瑞銀媒體及娛樂分析師John Hodulik對於Netflix最近減價行動表示，這絕對違背最近趨勢，不僅是Netflix，對整個串流媒體產業而言都是如此。