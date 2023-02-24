荃灣楊屋道工廈申建18層高全新數據中心

上述項目位於楊屋道145至159號，現為數據中心，樓高約8層，早於2018年曾獲批作臨時資訊科技及電訊業(數據中心)及附屬辦公室，為期3年，涉及樓面共約136,430方呎。

項目地盤面積約20,005方呎，最新擬議將地皮用途，由綜合發展區(5)地帶，改劃為其他指定用途註明(商貿)地帶，以地積比率不多於9.5倍，以及建築物高度不多於主水平基準以上100米，發展一座高端數據中心，並提供24個停車位。

申請人指出，上述地點原有的綜合發展區(5)地帶只容許整體最高地積比率不超過5倍的重建，當中，住宅用途最低地積比率為4.5倍。不過，荃灣東工業區的綜合發展區地帶(包括申請地點所在的綜合發展區(5)地帶)已在分區大綱圖被改劃為綜合發展區超過10年，但實現其住宅發展規劃意向的進度一直緩慢。從區內已遞交的規劃申請可見，相對發展住宅，區內各業主皆傾向在持有的土地作不同的非住宅用途發展。

申請人又指，作為香港領先的數據中心營運者，以及項目的註冊業主，擬議善用申請地點的珍貴土地資源，數據中心發展規模與區內的發展相符，而遞交的技術評估已證實擬議發展的技術可行性，故不會影響將來區內的住宅供應。