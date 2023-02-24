元朗十八鄉路地皮申建兩幢住宅　提供1116伙

新界區「北部都會發展區」再有高密度住宅發展申請。元朗十八鄉路一幅地皮向政府遞交建議，以地積比率約6倍，興建樓高29至35層高分層住宅大廈，提供單位1,116個。

該項目位於十八鄉路丈量約份第120約多個地段及毗連政府土地，佔地面積約67,707方呎，當中佔約31,949方呎為政府地皮，向城市規劃委員會提申請，將地皮原先的鄉村式發展地帶，改劃為住宅(甲類)9地帶，及修訂適用於申請地點土地用途地帶的註釋，以重建約406,240方呎的住用樓面，興建兩幢高層住宅大廈，同時，亦提供約2,153方呎非住用樓面，作社會福利設施用途，涉及1幢兩層高物業，並設226個車位。

申請文件指，該申請發展地點已閒置超過30年，現時被棚戶區以及破舊和臨時搭建的農村廠房佔用，此情況既未能善用土地資源，亦未能反映鄉村式發展地帶的規劃意向，供原居村民興建小型屋宇。

而申請地點所處區域，位於元朗新市鎮高密度住宅群與未來元朗南發展區主要住宅區之間，政府近年也積極在該區域覓地，作高密度公營房屋發展，並已計劃在附近發展兩個公營房屋項目，故申請人藉此機會探討更有效地善用申請地點的發展潛力，增加全港私人住宅的供應。若批出申請，項目可盡早於第一期發展超過600個單位，同時推動第二期發展，而指示性方案最終將可在申請地點提供超過1,100伙，以容納3,125人。