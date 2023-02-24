財庫局：公司遷冊制料很快諮詢　正籌備家族辦公室論壇

財政預算案中宣布引入公司遷冊制度，財經事務及庫務局常任秘書長甄美薇表示，港府於2021年已設有海外基金遷冊制度，而公司遷冊的措施與此類似，根據過去經驗，能很快進行廣泛諮詢，包括業界、商會、會計師及律師等專業人士。

她又指，遷冊機制容許企業毋須結業清盤，可以來港註冊成立，並可保留法人身份，對所有企業有一定吸引力，可便利它們來港運作及成立，惟未有回應港府預期首批會有多少企業遷冊來港。

另外，港府將於下月底舉辦家族辦公室論壇，財經事務及庫務局局長許正宇期望，能藉此凝聚全球家族辦公室，而該論壇亦正籌備階段，未有具體詳情可作公布，又沒有透露出席的家辦規模及類型，又重申港府在吸納家族辦公室在港落戶的目標清楚，亦有訂立KPI。至於屆時來港的家族中辦公室是否仍須佩戴口罩，則要視乎當時的防疫安排。

他指出，政府有一系列措施加強資產及財富管理業務，包括慈善工作稅務輍免及即將重啟的「資本投資者入境計劃」。同時一直就吸引海外企業進行持續的「耕耘」工作，在預算案中亦提到將於首季落實特專科技公司上市制度，能增加本港市場的吸引力，有助引來更多企業。