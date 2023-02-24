道期跌60點　布油升逾1%

2023年02月24日 16:11
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    ●美匯指數報104.63；港匯見7.8475；離岸人民幣(CNH)報6.9432；美元兌日圓報134.86；歐元企1.0588，英鎊處1.2017。金價報1,820美元。布油報83.24美元，紐油報76.33元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌60點。
    ●恒生指數全日收報20,010點，跌341點或1.67%；國企指數收報6,703點，跌156點或2.28%；科技指數收報4,010點，跌138點或3.34%。主板成交1,163億港元。https://bit.ly/3EypsXs
    -創科實業遭狙擊後復牌。
    -據報京東已開啟「百億補貼」內部測試。
    -傳蔚來將建電池廠，減少依賴寧德時代。
    -泰山啤酒傳來港上市，集資最多23億元。
    ●滬綜指收跌20點，釀酒股領跌1.6%，金融及汽車製造股齊跌逾1%，地產股跌0.8%。https://bit.ly/3XZucMP
    ●中國經濟：
    -中國需求近月降逾半，高盛警告鋰價會再大跌。
    ●香港經濟：
    -許正宇：惡劣天氣維持開市有助與國際接軌。
    -財庫局：公司遷冊制料很快諮詢，正籌備家族辦公室論壇。
    ●滙豐：港府推促進家族辦公室措施助鞏固競爭優勢。
    ●傳台積電斥583億元在日本興建第二座晶圓廠。
    ●美商務部長：將興建至少2座先進晶片廠。
    ●銀行業：
    -華僑銀行去年純利升18%，淨利息收入強勁。
    ●摩通戴蒙：聯儲局未能控制通脹，高息情況料持續。
    ●日本1月核心CPI按年升4.2%，1981年以來最高。
    ●世貿：俄烏戰爭縱引發動盪，去年全球貿易增長仍超預期。
    ●Netflix宣布百多個國家或地區減價，最多平5成。
    ●拜登將提名萬事達卡前CEO出任世界銀行行長。
    ●IMF：加密貨幣不應被授予法定貨幣地位。
    ●植田和男：當前寬鬆貨幣政策適當。