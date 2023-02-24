【產經直播】恒指弱勢　兩萬關危危乎？

港股繼續弱，連跌4日。恒指周五(24日)低開127點，其後跌幅擴大，收市跌341點，報20,010點，大市成交1,163億元；港股仲要弱幾耐？會唔會失守兩萬關？下周期指結算，兼且全國兩會開幕，可否憧憬好消息出台刺激股市？

不過，港交所績後股價走弱，收市跌2.5%，報319.4元。瑞銀和滙豐研究均下調港交所目標價，分別為418元和422元。滙豐研究指出，聯儲局加息預期和地緣政治不明朗持續，將削弱港交所日均成交，港交所前景點睇？有咩部署策略？

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