【產經直播】恒指弱勢 兩萬關危危乎？
2023年02月24日 16:14
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港股繼續弱，連跌4日。恒指周五(24日)低開127點，其後跌幅擴大，收市跌341點，報20,010點，大市成交1,163億元；港股仲要弱幾耐？會唔會失守兩萬關？下周期指結算，兼且全國兩會開幕，可否憧憬好消息出台刺激股市？
科網股普遍受壓，阿里巴巴(09988)上季淨利潤升12%，雖然勝預期，惟股價受壓，反映市場唔收貨？業績點睇？趁低買少少先？而騰訊(00700)、美團(03690)及京東(09618)，亦跌逾1%至半成，科網股仲未跌夠？入場千祈唔好心急？
兩隻地產股派成績表，新世界(00017)半年純利跌15%，同時放棄持續漸進派息，股價急跌逾2%；另外，新鴻基地產(00016)中期基礎溢利則跌3成6，指主要由於香港物業發展溢利減少及租金收入下跌所致。中港兩地通關，經濟有望好轉，地產股可重拾動力向上？長線仍可看俏？
汽車板塊捱沽，長汽(02333)午後曾急插逾1成；瑞信發表報告，擔心吉汽(00175)要推更大優惠賣車，削目標價至13.8元，股價跌近一成，而新能源車龍頭比亞迪(01211)亦偏軟，車股趁依家執平貨？
創科(00669)今日復牌，創科發通告，強烈否認沽空機構有關「誇大」利潤率的指控，並表明對獨立審計之財務報表充滿信心，創科收市升4%，反映市場對股份有信心？創科在3月1日會公布去年全年業績，股份有冇撈底價值？抑或食吓花生算？
太平洋航運(02343)去年盈利倒退，但派息增加，集團去年盈利7.02億美元，按年跌16.92%；派末期息每股17港仙及特別息9港仙；加上波羅的海乾散貨指數連升五日，股價逆市做好，大升近一成。股份值唔值得跟進？上望幾多？
不過，港交所績後股價走弱，收市跌2.5%，報319.4元。瑞銀和滙豐研究均下調港交所目標價，分別為418元和422元。滙豐研究指出，聯儲局加息預期和地緣政治不明朗持續，將削弱港交所日均成交，港交所前景點睇？有咩部署策略？
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