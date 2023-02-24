萊坊：第一季樓價料仍低位徘徊　成交量漸回升

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，1月份差估署樓價指數雖按月回升0.6%，但有可能是因傳出通關消息而帶來的報復式反彈，短期內不明朗因素仍會繼續阻礙樓價回升，預料未來數月有關指數走勢將較為反覆，但每月波幅將較去年第四季收窄。而高息口及購買力不足等因素依然繼續影響樓市表現，預計今年第一季樓價仍會在低位徘徊，成交量則會逐步回升。

他指出，雖然美國開始減慢加息步伐，但預計到今年下半年加息因素才會淡化，短期內香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車人士及新造按揭。而政府最終不撤辣，故樓市氣氛不能一下子逆轉，需要較長時間才見明顯改善。

自通關後，整體成交量已明顯回升，但市場購買力仍然不足，預計一、二手成交量按月會在4,000至5,000宗水平。相信部分發展商開始會重新加推新盤，第一季一手市場成交料每月維持在500至800宗。受貨尾囤積影響，相信發展商會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

至於1月份住宅租金指數微跌0.6%，相信與長假期效應有關，但隨着入境人士數量開始慢慢回升，對住宅租務有支持，部分原有本地準買家亦開始轉買為租，相信未來數月住宅租金走勢平穩。