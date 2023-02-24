貝殼去年用戶全流程房產交易　平均周期加快至60天

公司不斷在業務模式、產品亮點及流程體系等方面創新開拓，全面提升體驗與效率，實現找房看房更快速、銀行貸款更便捷、多環節交易流程一站式辦理、家裝工期縮短等產品服務效率的提高。去年，貝殼用戶全流程房產交易平均周期為60天，較前一年加快32.6%。

在二手房方面，現時貝殼租房在13個城市與84間租後服務供應商達成合作。在二手房交易中，實際資金存管金額佔整體應存管金額（即總房款減去貸款部分的比例）達92.3%，其中貝殼重點業務所在的30個城市平均達到94.9%，從底層保障用戶的訂金及首期付款的資金安全。貝殼並採取房源動態維護，及時下架那些無法聯繫業主的「無維護房源」和「風險房源」等，2022年累計下架超過2,000萬次。

貝殼亦發起「魯班行動」，定期巡查和整改家裝工程現場，2022年全年已開展435期，巡查工地16,123個，發現問題後整改率達到97%。

去年，貝殼全面提升體驗與效率，旗下聖都家裝將平均施工工期縮短了20天，現時貝殼家裝家居品類達22個，SKU（存貨單位）超過2萬個。去年，貝殼平台各品牌在房產交易、裝修、租賃等居住場景服務承諾履約退賠金額超4.8億元人民幣，其中貝殼家裝業務、聖都及被窩兩個品牌服務承諾全年賠付宗數近1.4萬宗，賠付金額超過2,000萬元人民幣。