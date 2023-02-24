電盈全年少賺84%　業績繼續未提MIRROR

OTT去年收入增長35.94%至20.12億元，EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)轉正，達1.78億元，其中1.6億元是下半年實現，所以下半年盈利能力進一步提高。

免費電視方面，全年收入增長13.75%至9.1億元，其中下半年按半年增長34.53%至5.22億元，可是EBITDA下半年卻急回至1,800萬元，按年倒退86.95%，全年EBITDA為9,700萬元，增長僅3.19%。

MIRROR繼續隱形之際，電盈花了一些筆墨講宋仲基。該企稱，OTT去年付費用戶總數增長45%至1,220萬名，每月活躍用戶(MAU)總數則增加13%至6,640萬名，其中以泰國及印尼的增長尤其顯著，主要由於優質及本地化內容廣受觀眾歡迎。其中，「由南韓頂級紅星宋仲基主演的Viu Original原創劇《財閥家的小兒子》更是本年度最受歡迎的韓劇之一，推升觀眾參與度及訂戶人數。」該劇集亦是宋仲基首次參演的Viu Original原創劇，Viu擁有其在中國內地及南韓以外的獨家全球發行權。隨着Viu Original原創劇作品內容庫不斷增加，OTT業務已向包括北美洲、日本及歐洲在內的超過20個視像平台發行內容，擴大環球市場版圖。