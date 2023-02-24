電盈全年少賺84% 業績繼續未提MIRROR
2023年02月24日 17:00
東網電視更多新聞短片
電訊盈科(00008)去年純利倒退84.79%至1.58億元，惟末期息增加2.85%至每股28.48仙，全年派38.04仙，以周五收市價計股息回報率達9.75厘。
電盈收入主要來自於前一天公布業績的香港電訊(06823)，所以今次真正要看的只有ViuTV和「黃Viu」OTT之表現。
OTT去年收入增長35.94%至20.12億元，EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)轉正，達1.78億元，其中1.6億元是下半年實現，所以下半年盈利能力進一步提高。
免費電視方面，全年收入增長13.75%至9.1億元，其中下半年按半年增長34.53%至5.22億元，可是EBITDA下半年卻急回至1,800萬元，按年倒退86.95%，全年EBITDA為9,700萬元，增長僅3.19%。
業績公告繼續對MIRROR隻字未提，關於去年7月的紅館意外亦然，惟撇除廣告收入後，免費電視分部其餘收入來源如藝人管理，達2.94億元，比2021年的1.85億元仍有相當強的增長。順帶一提，TVB(00511)2021年香港電視廣播收入為12.24億元。
MIRROR繼續隱形之際，電盈花了一些筆墨講宋仲基。該企稱，OTT去年付費用戶總數增長45%至1,220萬名，每月活躍用戶(MAU)總數則增加13%至6,640萬名，其中以泰國及印尼的增長尤其顯著，主要由於優質及本地化內容廣受觀眾歡迎。其中，「由南韓頂級紅星宋仲基主演的Viu Original原創劇《財閥家的小兒子》更是本年度最受歡迎的韓劇之一，推升觀眾參與度及訂戶人數。」該劇集亦是宋仲基首次參演的Viu Original原創劇，Viu擁有其在中國內地及南韓以外的獨家全球發行權。隨着Viu Original原創劇作品內容庫不斷增加，OTT業務已向包括北美洲、日本及歐洲在內的超過20個視像平台發行內容，擴大環球市場版圖。