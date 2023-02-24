潘渡：港區塊鏈生態圈未成熟　但看好行業前景

香港推出多項支持虛擬資產發展的政策，基金公司潘渡創辦人任駿菲認為，儘管本港在區塊鏈、虛擬資產的發展較新加坡緩慢，但其政策較為穩健及有較佳的可預見性，令整個市場的長遠發展更穩固，因此公司選擇在港落戶。在與多個地區的監管機構「交手」的過程中，香港證監會態度較為開放，願意聽取業界的意見及看法，而且條例清晰，例如要求業務做好風險管理。

潘渡虛擬資產策略師王丹認為，本港區塊鏈生態圈已建立起來，惟仍未成熟，而市場規模會一直擴大，相信愈來愈多人才、科技等投入，將有利市場發展，並看好行業前景。

他引述行業研究，有逾五成家族辦公室及高凈值人士已作出虛擬資產投資，當中不單投資加密貨幣，亦有其他區塊鏈項目，可見本港虛擬資產市場已具一定規模。

詃公司早前獲香港證監會批准，可管理最多包含100%虛擬資產的投資基金。任駿菲表示，目標在3月推出2隻虛擬資產投資基金，採取主動或被動策略，主要投資CMC(CoinMarketCap)市值排名較前的加密貨幣，惟僅限專業投資者參與，未來亦會推出更多投資產品。

她指，日後不排除與其他虛擬資產交易平台合作，在其平台上架產品，故公司未有計劃拓展至平台業務及申領7號牌照(提供自動化交易服務)。