HashKey獲證監會批准展開加密資產平台外OTC業務

數字資產金融服務提供者HashKey Group宣布，其已獲得香港證監會的批准，旗下Hash Blockchain Limited(HBL)可展開加密資產平台外場外交易業務(OTC)。

該批准允許HashKey提供平台外加密資產交易。當出現有關交易所未上架代幣的交易需求時，HBL作為仲介可以促進雙方交易。

HashKey Group行政總裁李啟泰表示，通過HashKey XPert業務在場外交易業務方面的經驗非常具有價值，有關批准為客戶提供了更多選擇，可以與香港已獲取許可的實體對象進行場外交易。隨着公司繼續準備推出加密資產交易所HashKey PRO，很高興可以為客戶提供更多優秀產品。

HBL首席執行官Colin Zhong則表示，與場外交易業務通常不透明和不受監管的特點相比，受監管的交易所可以改變香港的場外交易市場格局，為投資者交易數字資產提供更為安全透明的環境。HashKey PRO致力於在投資者之間建立更多信任與信心，將進一步吸引更廣泛的參與者進入市場，並促進數位資產進入主流市場。