CNN母企去年狂蝕近575億元

美國有線電視新聞網絡(CNN)的母公司華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery，WBD)公布，去年第四季列帳基準虧損高達21.01億美元，每股虧損達86美仙，遠高於市場預期，全年更加狂蝕73.71億美元(約574.93億港元)。

WBD乃電訊巨頭美國電話電報(AT&T)分拆的華納媒體與經營探索頻道(Discovery Channel)的探索公司(Discovery Inc.)於去年4月8日合併而成，上季收入乍看之下按年大增，但仍差過市場預期，又假設兩企2021年已合體，實際上倒退11.31%，下文的收入數字會沿用這個比較基準。

CNN所屬的電視網絡分部，上季收入按年倒退8.55%，佔集團整體約一半，其中廣告收入按年顯著下跌17.03%，原因包括美國國內綜藝電視網絡觀眾基礎萎縮，以及當地廣告市道疲弱；經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年倒退8.83%。以串流影視平台HBO Max等組成的「直接對客戶」(Direct-to-Customer)分部上季則蝕錢，錄經調整EBITDA負2.17億美元。

WBD首份全年業績勁蝕，固然與兩企合併後產生重組開支37.57億美元有關，問題是不計它，單純看收入減去收入成本(如製作費)、SG&A(營銷、一般及管理費用)、折舊及攤銷，於經營溢利(除息、稅前盈利)層面也錄得虧損近35億美元。行政總裁扎斯拉夫(David Zaslav)坦言，今年收入增長恐怕仍「非常慢」。