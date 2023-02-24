中證監：續優化互聯互通存託憑證業務　拓境外上市渠道

中國證監會表示，將立足服務構建新發展格局和推動高質量發展，會同相關部門繼續推動互聯互通存託憑證業務機制優化完善，拓寬境外上市融資渠道，提升跨境證券投資便利化水平，支持符合條件的中資金融機構「走出去」參與全球市場，更好服務境內企業利用國內國際「兩個市場、兩種資源」。

在去年2月，經國務院批准，證監會對《關於上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存託憑證業務的監管規定(試行)》進行修訂，並正式發布《境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定》，在原滬倫通制度框架的基礎上，重點圍繞拓展適用範圍、增加中國存託憑證融資安排、優化持續監管等方面進行完善。拓展優化境內外資本市場互聯互通機制，是推進資本市場制度型開放的務實舉措，有利於拓寬雙向融資渠道、服務實體經濟穩定健康發展。

中國證監會表示，關於繼續允許境內投資者和引導支持國有金融機構參與認購境內企業境外發行全球存託憑證(GDR)的建議。根據現行法律法規，境內投資者或者國有金融機構參與認購GDR，本質屬於跨境投資行為，應符合跨境投資或金融機構對外投資相關規定，例如通過合格境內機構投資者(QDII)或人民幣合格境內機構投資者(RQDII)等渠道依規參與認購GDR。證監會也一直鼓勵具備跨境自營業務資格的境內證券公司認購境內企業境外發行的GDR。以目前在英國、瑞士發行GDR的13家境內A股上市公司為例，截至2022年10月底，累計募集資金總額約90億美元，其中就包括中資國有金融機構背景的投資者參與認購。