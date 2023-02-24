冠君產業信託：難料商廈租金何時見底 商場市道向好

她又指，花園道3號正進行資產增值工作，例如更換閘機及翻新洗手間，相信可以帶來更好的租值回報，而集團會採取靈活租賃策略，為租戶度身訂造一些租賃方案，以吸引租戶。

至於朗豪坊商場方面，侯氏提到，因應新冠疫情時，部分租戶壓力甚大，因而有無底租租戶，惟去年無底租租戶已跌至9%，未來亦希望進一步減少。受惠香港全面通關，訪港旅客人數上升，加上港府將派發新一輪消費券，有助提振零售市道，料今年零售業在逐步復甦下，集團的零售物業表現將勝去年。

她指，農曆新年後，朗豪坊商場的人流明顯上升，而公司自營的Langham Beauty未通關前主要是星期六、日銷售額較好，最近兩至三周的平日銷售額亦良好，認為其他租戶生意也有好轉。

另外，冠君產業信託去年的加權平均實際利率升至2.8%，她指出，在美國加息周期下，本港銀行同業拆息(HIBOR)持續高企，預期今年的加權平均實際利率會再提升，但強調集團會審慎理財，也會繼續留意合適的收購項目。

投資及投資者關係總監陸嘉萍補充，信託大部分債務已於1月償還，今年餘下未償還貸款約7億港元，而信託未動用銀行貸款額達28億港元。