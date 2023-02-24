恒地與興業銀行簽訂綠色及可持續發展戰略合作協議

（後排左起）興業銀行董事長呂家進、香港品質保證局副總裁陳沛昌、恒基地產副主席林高演及（前排左起）興業銀行綠色金融部（戰略客戶部）總經理胡斌及恒基地產執行董事兼首席財務總監馮孝忠出席儀式。

恒基地產副主席林高演感謝興業銀行對恒基地產多年來在可持續發展方面作出的努力予以肯定及支持。他表示，這次簽約將促進雙方發揮各自優勢，實現互利共贏。同時，可持續發展一直是集團的業務核心，相信這次合作對集團在推動創新和綠色建築等方面大有裨益，期望集團能繼續為國家和香港的減碳目標作出努力和貢獻，構築一個更美好、可持續的未來。

興業銀行董事長呂家進表示，興業銀行對推動綠色及可持續發展不遺餘力，致力為廣大客戶群提供綠色及可持續發展綜合解決方案，持續擦亮「綠色金融」名片。他表示，興業銀行作為國內綠色金融先行者，將圍繞恒基地產中長期發展戰略，提供優質高效的綜合化金融服務方案。