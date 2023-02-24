全球電動車廠互相傾軋　港股汽車板塊遭洗倉...

美國電動車企Lucid上季收入差過預期，連同Rivian等電動車初創公司的股價隔晚大跌。福特汽車的前行政總裁菲爾茨(Mark Fields)隨即警告，行業汰弱留強只會愈演愈烈，小型車廠要不倒下，就是被吞併。多隻香港上市車股周五遭到拋售，一片風聲鶴唳。

老牌車廠福特的前舵手菲爾茨向外媒表示，對於專攻高性能豪華車款的Lucid及其他走高端路線的車企而言，形勢「只會變得更加艱難」，因為面對寶馬等大型老牌競爭對手下，一些小型車企有被吞併的風險，直言Lucid收入下滑是令人擔憂的迹象。

不過，菲爾茨前東家福特在中國受到國內競爭崛起及疫情打擊，銷量自2017年開始萎縮。福特中國周五宣布換帥，總裁兼首席執行官陳安寧決定退休，現任福特中國董事總經理兼首席運營官吳勝波將自3月1日起正式接棒，尋求扭轉銷售頹勢。

內地車企在新能源領域的競爭亦白熱化，以往是燃油車領頭羊的吉利汽車不甘落後，早前再發布中高端新能源品牌「吉利銀河」，一口氣預告將於2025年前上市的7款新車，當中今、明兩年各推出三款。

另有傳蔚來計劃興建首間電池廠房，以生產類似於特斯拉所用的大型圓柱形電池，以減低對寧德時代的依賴，新廠房年產能料為40吉瓦時，位於合肥市主要製造中心附近。據報蔚來還計劃在滁州市建廠，生產廉價電動汽車，以出口往歐洲。

此外，比亞迪承認銷往日本電動巴士在生產時使用被視為屬致癌物的六價銘，但強調該物質不會帶來安全風險，股價表現相對同業已算硬淨，周五微跌0.27%，報224.4元。