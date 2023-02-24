原業主反價5萬　泓景臺兩房獲用家追價以835萬承接

二手交投轉旺，部分業主開始反價，長沙灣泓景臺兩房單位，原業主反價5萬元，仍獲用家追價以835萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李振榮表示，西灣河逸濤灣春瑤軒高層E室，實用面積約709方呎，套三房設計，望全海景，原業主近期叫價約1,850萬元，獲用家議價後以1,800萬元承接，呎價約25,388元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園7座中層F室，實用面積約626方呎，兩房間隔，望部分海景，最終以約1,130萬元成交，呎價約18,051元，呎價屬近月高位，上月叫價達1,200萬元，最終減價70萬元成交，減幅5.8%。

●中原鄭莉莉透露，灣仔修頓花園2月錄得3宗買賣，包括一個高層2室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望城市景，以780萬元易手，呎價約18,310元，新買家屬於用家，見預算案寬減印花稅，怕遲買會貴，即加快入市步伐。

●中原莊大展指，堅尼地城LEXINGTON HILL低層A室，實用面積約588方呎，兩房及儲物房間隔，以1,350萬元易手，呎價約22,959元，原業主於2014年以875萬元買入，持貨9年帳面獲利475萬元，單位升值約54%。

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九龍區

●美聯邵偉信稱，長沙灣泓景臺8座高層E室，實用面積約468方呎，兩房間隔，原業主見市況向好，即時反價5萬，叫價830萬元，調升至835萬元，仍吸引用家承接，呎價約17,842元。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨2月錄43宗二手買賣，按月多11宗或約34%，其中6期恆柏道4號高層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，望園景，最初開價820萬元，放盤僅一星期，即以780萬元成交，呎價約11,872元，新買家為外區換樓客。

●中原袁顯岸透露，紅磡黃埔花園2月暫錄得24宗買賣，快將追平上月全月26宗，屋苑2期13座高層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，最新以663萬元成交，呎價約17,044元，原業主於2007年4月以約208萬元購入，持貨近16年帳面獲利455萬元。

●世紀21富山劉倩彤透露，黃大仙居屋翠竹花園2座低層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內園景，已補價毛由市場以455萬元成交，原業主放盤1個月，原先叫價490萬元，最終減價35萬元成交，減幅約7.1%。

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新界區

●中原吳家威表示，東涌區2月錄約72宗買賣，按月增約兩成，其中東環5B座高層8室，實用面積約378方呎，一房間隔，享園景，叫價600萬元，新買家為外區上車客，買樓準備結婚，以560萬元承接，呎價約14,815元，原業主持貨約4年帳蝕35萬元。

●中原范德輝稱，青衣青怡花園3座高層E室成交，實用面積約343方呎，兩房間隔，開價510萬元，放盤5個月，現以482萬元沽出，呎價約14,052元，減幅約5.5%，新買家為外區上車客，獲父母資助首期置業。

●利嘉閣彭錦添指，青衣區2月錄約101宗二手買賣，屬2021年3月後新高，盈翠半島11座低層H室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以700萬元成交，呎價約13,410元，原業主2018年以780萬元買入，持貨約5年轉手帳面虧蝕約80萬元。

●中原黃仲賢指，荃灣區2月已錄約160宗二手買賣，屋苑映日灣2座高層B室，實用面積約216方呎，開放式間隔，價450萬元，議價後共減25萬元，以425萬元沽出，呎價約19,676元，買家為上車客，原業主於2019年8月以420萬元買入，帳面獲利5萬元。

●利嘉閣譚健偉表示，荃灣映日灣3座低層J室，實用面積約284方呎，一房間隔，望荃灣公園，原業主早前以約580萬元放盤，吸引買家洽商，雙方議價後累減約30萬元，最終以約550萬元易手，呎價約19,366元。

●美聯姚偉明稱，荃灣中心桂林樓中層F室，實用面積約354方呎，兩房間隔，新買家為區內租客，十分熟悉荃灣區內屋苑情況，即以390萬元購入自住，呎價約11,017元。

●祥益黃文樂表示，屯門南浪海灣3座高層B室，實用面積約547方呎，兩房間隔，獲區內換樓客見單位有裝修，收樓後即可入住，經雙方議價後，獲減價兩萬元，加上考慮到家人亦居於同一屋苑，即睇即買以678萬元自住，呎價約12,395元。

●中原葉津榮指，屯門區本月累錄約160宗二手買賣，居屋澤豐花園3座高層H室，實用面積約579方呎，三房已改兩房，去年7月已補價自由市場放盤叫價600萬元，累減150萬元，現以450萬元沽出，呎價約7,772元，低估價約7%，新買家為同區上車客。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑B座高層2室，實用面積約597方呎，首置白居二中籤者，獲累積減價22萬元，未補價第二市場以458萬元購入上址自用，呎價約7,672元。

●美聯楊浩鴻稱，上水名都2座高層A室，實用面積約391方呎，兩房間隔，新買家為首置客，見財政預算案中印花稅有寬減，議價20萬元後速以450萬元購入單位自住，呎價約11,509元。

●中原梁建禮表示，大埔白石角海鑽‧天賦海灣7座中層B室，實用面積約1,035方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,400萬元，議價後以1,323萬元易手，呎價約12,783元，新買家為同區換樓客，原業主持貨約10年帳面只獲利9萬元，單位期內升值約0.7%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園2期A座頂層戶，實用面積約839方呎，套三房間隔，望城門河景，放盤5個月，開價1,100 萬元，減122萬元，減幅約11.1%，以978萬元成交，呎價約11,657元，原業主於2019年9月以1,010萬元購入，帳面蝕32萬元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山迎海‧星灣19座低層C室，實用面積約523方呎，一房間隔，望園景，原先叫價790萬元，放盤兩個月，減52萬至738萬元成交，減幅約6.6%，呎價約14,111元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海6A座低層A室，實用面積約751方呎，三房間隔，望園景，放盤10日，原先叫價975萬元，獲買家洽購，減45萬元至930萬元成交，呎價約12,383元。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，馬鞍山新港城B座中層6室，實用面積約348方呎，兩房間隔，望山景，單位放盤3個月，原先叫價535萬元，獲買家以515萬元承接，減幅約3.7%，呎價約14,799元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢柳濤軒單號屋全幢，套四房間隔，享山景，連天台，叫價1,980萬元，累減90萬至1,890萬元成交，原業主於2016年11月以1,400元購入，持貨約6年多，帳面獲利490萬元，期內升值約35%。

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