美股全線向下　Beyond Meat逆市升17%

美國通脹壓力升溫，美股周五(24日)早段全線低開，道指跌310點，至32,843點；標指跌43點，至3,968點；以科技股為主的納指跌163點，至11,426點。

AQR資本管理聯合創始人Cliff Asness警告，如果通脹未如預期大幅下滑，美股將承受「宏觀經濟衝擊」而下跌，又指目前估值仍然昂貴。

聯儲局最重視的通脹指標——美國1月個人消費開支(PCE)物價指數按年增幅達5.4%，不僅遠超過市場預期的5%，甚至較前一個月份上修後的增幅5.3%高0.1個百分點。

撇除能源及食品後，核心PCE物價指數按年增幅也達到4.7%，亦較預期高0.4個百分點，反映通脹壓力正在反彈。

白宮周四發聲明指，總統拜登提名信用卡公司萬事達(Mastercard)前行政總裁(CEO)邦高(Ajay Banga)出任世界銀行行長一職。拜登於聲明表示，邦高具備在這個歷史關鍵時刻領導世界銀行的獨特能力。他在建立和管理全球成功企業上擁有逾30年經驗，並為發展中經濟體帶來投資和建立工作機會，又引領企業渡過根本性變革時期，又指邦高擁有調動公、私營資源應對包括氣候轉變等緊急挑戰。

企業消息方面，投行摩根士丹利預測，利率高企下，摩根大通市值有望在12年內突破一萬億美元(約7.8萬億港元)，若該行採取措施提升效率或加快收入增速等，更有望在8年內實現。摩根大通股價微跌0.15%。

波音公司暫停旗下787夢幻客機(Dreamliner)交付，以額外對機身部件進行分析。公司指，正在投入服務的787夢幻客機中未有即時安全風險，又指近期交付雖受影響，但料今年的飛機交付和產量前景不變，其股價跌3.16%。

人造肉生產商Beyond Meat指引今年毛利率重新轉正，一季好過一季，又強調經營模式更重視現金流，股價升17.62%。