內地發布加強境外發行證券和上市保密規定

中國證監會周五發布《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》(《規定》)，修訂內容增加程序性要求，明確企業保密責任。該《規定》於3月31日起與上周五出爐的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》同步施行。

中國證監會去年4月就《規定》作公開諮詢後，周五公布有關修訂內容，原《規定》共十二條，修訂後共十三條，刪減兩條，新增三條，主要是調整適用範圍，銜接《管理試行辦法》，明確適用於企業直接和間接境外上市。

《規定》為相關主體在境外上市活動中保密和檔案管理工作提供更清晰明確的指引，其中《規定》第三條列明：「境內企業向有關證券公司、證券服務機構、境外監管機構等單位和個人提供、公開披露，或者通過其境外上市主體等提供、公開披露涉及國家秘密、國家機關工作秘密的文件、資料的，應當依法報有審批權限的主管部門批准，並報同級保密行政管理部門備案。是否屬於國家秘密不明確或者有爭議的，應當依法報有關保密行政管理部門確定；是否屬於國家機關工作秘密不明確或者有爭議的，應當報有關業務主管部門確定」。另當局亦完善跨境監管合作安排，為安全高效開展跨境監管合作提供制度保障。

中國證監會稱，從公開徵求意見情況看，市場各方積極支持《規定》修訂，認為有利於促進境外上市活動健康有序發展。將持續推進資本市場高水平制度型開放，積極拓展現有跨境監管合作機制的有益成果，營造良好的境外上市監管環境，支持企業依法依規境外上市。