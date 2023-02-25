東方日報B1：環球通脹勁　息口勢續升

雖然以美國為首的一眾發達經濟體不斷加息，惟近期數據顯示通脹可能比預想中更加頑固。歐元區的核心消費物價指數(CPI)日前創下歷史新高後，有歐洲央行官員表明不排除擴大加息幅度；英倫銀行亦堅稱加息周期未完。另邊廂，美國最新通脹指標也反映出物價升溫壓力未退，摩根大通行政總裁戴蒙坦言，聯儲局對於通脹「失去了一些控制」，高利率政策或要維持更長時間。

聯儲局最重視的通脹指標——個人消費開支(PCE)物價指數，1月按年升5.4%，遠超市場預期，連前一個月的增幅也要向上修訂0.3個百分點至5.3%；撇除能源及食品的核心PCE物價指數，1月按年增幅也反彈至4.7%，較預期高0.4個百分點，顯示通脹壓力未見緩和。

上月PCE通脹回升，問題出於服務業物價按年漲幅進一步升至5.7%，商品通脹倒是繼續回落至4.7%。數據一出，美匯指數應聲抽升，高見105.149，漲0.52%；離岸人民幣(CNH)跌幅曾擴至587點子或0.84%，低見6.975兌每美元，為今年新低。

通脹壓力持續，意味聯儲局有必要維持「鷹派」立場。不過，若然利率長期處於高位，過度緊縮最終可能會引發經濟衰退。戴蒙認為，美國經濟狀況尚好，因為「消費者有很多錢，而且正在花錢」，但未來或有一些「驚嚇」的情況出現，畢竟經濟總有各種不明朗因素伴隨。

相對這位華爾街大佬的中立觀點，美國兩任財長對經濟前景的看法則完全兩極。過去準確預言通脹會飆升的薩默斯表示，近期經濟數據依然強勁，但人們對這些數據可能過分樂觀，一、兩季情況或完全改變，直言要警惕經濟墮崖式下跌！

不過，現任財長耶倫重申，經濟「軟着陸」是可行的結果，希望能夠實現；又指經濟基本面依然良好，通脹正在回落。

歐洲方面，德國央行行長、歐洲央行管委會成員內格爾明言，不排除在3月之後進一步擴大上調利率的幅度。他表示，核心通脹依然過高，必須在收緊政策方面下定決心。至於通脹同樣高企的英國，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)成員曼恩也表示，現時討論停止加息為時尚早，利率尚未升至足夠緊縮的水平；就算加息完成，利率也會維持在高位一段較長時間。

另邊廂，一直堅持「放水」及負利率的日本，1月撇除生鮮食品的核心CPI按年大升4.2%，創41年新高。外界普遍預期，日本央行遲早也要收緊貨幣政策，否則通脹會嚴重失控。不過，候任日本央行行長植田和男出席國會聽證會時，卻展現出模棱兩可的態度，似乎是不願意在正式上任之前作出任何有關貨幣政策的表態。

植田表示，目前的寬鬆貨幣政策合適，應繼續實施；惟同時指當通脹能長期維持2%以上的增速時，貨幣政策將會正常化，屆時將考慮「收水」。日圓兌每美元曾跌1.06%，低見136.15，每百日圓低見5.7691港元。

含糊不清的立場也導致植田在聽證會上受到議員的質疑，因為日本民眾目前正飽受通脹之苦。對此，他強調自己明白通脹的影響，並說︰「我在一所大學工作，每天我都從便利店買飯盒作為午餐……在過去一年左右，原價450日圓左右的飯盒，現在已經漲到500日圓以上。」