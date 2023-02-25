【東方日報產評】全球綠色新賽道　電動車較勁響號

全球經濟規模不斷膨脹，但地球資源有限，為了確保經濟可持續發展，開發綠色新能源的任務便成重中之重。新能源賽道下，適逢新經濟興起，過去依賴傳統能源的全球製造業，得向環保、數碼化與智能化轉型，汽車業就是典型例子。中美都有意爭取汽車工業新標準的話語權，事關這非但關乎重要產業的價值，也關係到未來新能源的應用標準，甚至是在全球經濟的話語權，故電動車市場就成了大國較勁的戰場！

過去數十年全球汽車工業由歐、美及日本主導，每年創造可觀的產值和就業職位。惟近30年世界經濟巨變，就是全球化下製造業向東移，大量歐美車廠在亞洲建廠，一則善用廉價勞工成本，二則更貼近高增長的亞洲汽車消費市場，且中國經濟發展一日千里，已成全球最大貿易、製造與消費國，為全球第二大經濟體。

如是者，中國累積多年替外資車廠代工的經驗，推動汽車工業自主發展，這些年中國品牌已成內地汽車消費市場主流，更衝出海外，行銷國際，與歐美車廠爭一日之長短。更重要是中國率先把握新能源、數碼化與智能化潮流，推動汽車工業升級改造，研發的電動車非但暢銷內地，更推廣至海外市場，並在上游電池原料製造等資源領域掌握了全球重要份額。

這個時候，歐、美和日資車廠才驚覺自身發展落後，要急起直追。近幾年全球各大車廠都定下實現全電動車產銷的目標，雖然如日資大廠豐田仍在爭論電動車非新能源汽車業的唯一出路，堅持發展混能及氫能汽車，但還是難以抗拒全球汽車電動化的主流發展。

中國發展電動車產業的優勢，在於其汽車消費市場規模全球最大，如今也是全球最大的電動車市場。即使是美國第一大電動車廠都要在華建廠，以便拓展內地市場。隨着中國車企的電動車技術日趨成熟，產品質量提升並行銷國際之餘，更吸引區內其他地方招攬設廠，以推動當地汽車業和就業市場發展，這誠然是對中國汽車工業國際競爭力的肯定。

汽車作為主要運輸工具，是支持經濟活動的重要商品，除了應用電力作為驅動能源之外，未來在數碼化與智能化發展，還有人工智能、無人駕駛、車聯網、智慧城市等發展，涉及的是製造與高科技的綜合實力，能取得全球新能源汽車市場的主導權，效益必然是遠大於這單一行業的產值，故成大國必爭之地。

全球貿易保護主義興起，各大車廠都尋求本地化生產與銷售，以減低遇上關稅、運輸、供應鏈等貿易壁壘的風險，故過去取勝的全球化生產標準，好可能會被本地化、區域化趨勢取代，理論上愈近終端消費市場，才愈具競爭優勢。從這個角度看，未來歐、美汽車業的發展絕非坦途，皆因未來全球最亮眼的汽車消費增長點，不在歐美，而在地球的東方。

美國圖以建下晶片圍牆來阻止中國「超車」，自身卻不長進，既沒有方法提升綜合產業鏈，也沒有能力發展高增長消費市場，最終只怕難與全球為敵，得接受與中國和平崛起的事實，重回共存互利的基礎發展。