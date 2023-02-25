陳鳳珠：中國遊戲行業發展趨回暖
2023年02月25日 07:01
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內地遊戲研究機構伽馬數據公布，2022年內地遊戲市場實際銷售收入按年減少10.3%至2,658.8億元人民幣(下同)，遊戲用戶規模按年下跌0.3%至6.6億人。其中，內地移動遊戲市場的實際銷售收入按年減少14.4%至1,930.6億元，而網頁遊戲市場實際銷售收入亦下跌12.4%至52.8億元。
自2021年開始，內地遊戲市場發展受到強監管措施影響，例如嚴格監管未成年人遊玩時間、暫停發放遊戲版號的審批等，導致市場增長放慢。當局自2021年7月開始沒有批准新的網絡遊戲版號，直至2022年4月才重新公布新一批通過審查的國產遊戲版號名單，拖累遊戲企業經歷不短的冷凍期。
不過，2022年內地經濟受疫情影響，即使重新發放版號，但遊戲企業仍然面臨生產研發受限、企業投融資困難、娛樂消費數額降低等壓力，企業的變現能力下降，因此行業的營運仍然相對疲弱。
及至2022年12月，中國國家新聞出版署公布國產網絡遊戲審批和進口網絡遊戲審批資訊，其中，由騰訊控股(00700)發行的5款海外遊戲版號納入名單內。而該次共有84個國產遊戲版號及45個海外遊戲版號獲核發，反映審批有機會逐步放寬。另外，日前官媒表示應進一步正視遊戲的科技價值，而遊戲科技在晶片、終端、工業、建築等實體產業領域實現價值外溢，因此預期內地遊戲行業或有望重拾增長。
騰訊存貨多 前景看俏
由於2022年內地遊戲供應有限，因此企業的收入基數較低。踏入2023年，內地遊戲行業有望逐漸回暖，預期將會有更多產品供應，而監管環璄將有利未來發展，由於網絡遊戲由內容驅動，料今年企業將會加強內容建設以推動收入增長，行業將更注重提升質素。龍頭企業亦開始將目光轉移至海外市場，並拓展成中長期發展戰略，遊戲行業將進一步走向全球化。
春節期間，騰訊旗下的網遊業務表現強勁，而集團亦透過更新遊戲內容及促銷活動推動收入上升，由於騰訊擁有多款遊戲儲備，相信可受惠行業回暖。
安里證券有限公司研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票)