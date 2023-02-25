陳鳳珠：中國遊戲行業發展趨回暖

內地遊戲研究機構伽馬數據公布，2022年內地遊戲市場實際銷售收入按年減少10.3%至2,658.8億元人民幣(下同)，遊戲用戶規模按年下跌0.3%至6.6億人。其中，內地移動遊戲市場的實際銷售收入按年減少14.4%至1,930.6億元，而網頁遊戲市場實際銷售收入亦下跌12.4%至52.8億元。

自2021年開始，內地遊戲市場發展受到強監管措施影響，例如嚴格監管未成年人遊玩時間、暫停發放遊戲版號的審批等，導致市場增長放慢。當局自2021年7月開始沒有批准新的網絡遊戲版號，直至2022年4月才重新公布新一批通過審查的國產遊戲版號名單，拖累遊戲企業經歷不短的冷凍期。

不過，2022年內地經濟受疫情影響，即使重新發放版號，但遊戲企業仍然面臨生產研發受限、企業投融資困難、娛樂消費數額降低等壓力，企業的變現能力下降，因此行業的營運仍然相對疲弱。

騰訊存貨多 前景看俏

由於2022年內地遊戲供應有限，因此企業的收入基數較低。踏入2023年，內地遊戲行業有望逐漸回暖，預期將會有更多產品供應，而監管環璄將有利未來發展，由於網絡遊戲由內容驅動，料今年企業將會加強內容建設以推動收入增長，行業將更注重提升質素。龍頭企業亦開始將目光轉移至海外市場，並拓展成中長期發展戰略，遊戲行業將進一步走向全球化。

春節期間，騰訊旗下的網遊業務表現強勁，而集團亦透過更新遊戲內容及促銷活動推動收入上升，由於騰訊擁有多款遊戲儲備，相信可受惠行業回暖。

安里證券有限公司研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票)