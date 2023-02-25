專家樓評：減印花稅利樓市　首季樓價料升3至5%

周三公布本屆政府首份《財政預算案》，各種住宅物業需求管理措施、即樓市「辣招」維持不變，但帶來調低首置從價印花稅的小驚喜，對上車客屬好消息，置業負擔減輕，再為樓市增添正面影響。

新印花稅制下，100元印花稅階梯，由樓價200萬元擴闊至300萬，而樓價1,008萬元或以下物業亦獲減印花稅，並涵蓋非住宅物業。若以樓價300萬元計，舊制下買家付樓價1.5%、即4.5萬元印花稅，新制下只需付100元，稅款大減99.8%。300萬元以上至1,008萬元樓價之印花稅亦有調整，減幅則較少，如樓價900萬元物業，舊印花稅為樓價3.75%，即33.75萬元，新稅為樓價3%，即27萬元，節省6.75萬元或20%，新印花稅制料可令3.7萬人受惠。根據中原地產研究部統計，去年300萬元內一二手私人住宅登記2,359宗，僅佔整體私人住宅登記5.6%；期內1,000萬元內一二手私人住宅登記33,350宗，佔整體登記79%，可見樓價1,000萬元以內是成交主流，新稅制下，相信中小型物業最受惠。

隨着年初大幅放寬防疫措施及全面通關，社會經濟邁向復常，市場情緒已轉樂觀，購買力回歸，帶動樓市轉勢回暖，樓價亦止跌回升。差餉物業估價署日前公布1月私人住宅售價指數按月回升0.6%，終止七連跌，而中原城市領先指數CCL最新報163.33點，創出15周新高，單周升2.09%，升幅是2016年10月以來最大，CCL由低位累升4.45%。

上述兩項樓價指數足已顯示樓價已尋底反彈，加上寬減印花稅惠及大部分首置買家，將進一步促進中小型物業成交。筆者預料樓價於首季將升3%至5%。值得留意的是，雖然樓價反彈，但距高位仍有一段距離，根據差餉物業估價署最新樓價指數，較去年1月跌14%，仍較高位低15.6%，可見現水平樓價依然吸引。

利好因素主導市場，發展商紛紛加速推盤，一手市場明顯升溫，預計2月一手成交可達千宗，創半年新高，較1月飆升超過90%。一、二手樓市百花齊放，「小陽春」之後「大牛市」即將來臨。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑