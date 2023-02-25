道指收挫336點　港股ADR跌172

美國最新通脹指標升幅超預期，聯儲局再加息的壓力上升，美國2年期債息突破4.8厘，衝上2007年以來新高，美股周五(24日)三大指數收市齊跌逾1%，道指曾下挫逾500點，收市跌勢縮窄，最終下跌336點，收報32,816點或1.02%。

標指一度下跌1.73%，收市仍跌1.05%，報3,970點，納指曾挫2.21%，收市則挫1.69%至11,394點。此外，反映中概股表現的金龍指數下跌3.86%。

全周計，道指下挫2.99%，連續第4周下跌；標指回落2.67%；納指下滑3.33%；金龍指數跌幅達6.66%。

大型科企偏軟，Netflix、微軟、亞馬遜股價收挫逾2%，蘋果公司(Apple)跌1.8%，Alphabet挫1.94%。波音公司下挫4.8%，為跌幅最大道指成分股，公司稱暫停付運787夢幻客機。

此外，港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19,838點，跌172點。

大型藍籌升跌不一，滙豐控股收報59.7港元，較港收市高0.13元；騰訊控股收報342.2元，較港收市低7.23元。