【錢夫人巡舖】大型銀行減定存息　暢美元鎖定高利率

香港銀行利率似有見頂迹像，高息定存再難尋，4厘以上港元存息買少見少。滙豐銀行本周又再下調港元定存息，今個月已經第三度下調，其他銀行都跟風，創興、華僑永亨之前都有4厘一年期定存優惠，惟近日都已經回落。

好在近期美國加息預期又升溫，個別外資行美元存款利率仍然吸引，花旗一年期定存息率達4.85厘。

單睇數字，在香港做美元定存，其實好過買美國國債，畢竟當前10年期美債息亦僅約4厘。而花旗半年期美元存款，年利率都已經有4.74厘；3個月甚至有4.98厘。有關優惠需經手機或網上敍做，至3月4日。

若要追求4厘高息，富邦銀行有港元新資金快閃優惠，經分行開立3個月港元定存，年息有4厘。可惜起存額要100萬港元，門檻實在頗高。如果用手機開立則門檻較低，只須50萬港元，但3個月年息只有3.6厘。結果都係一樣，如兌換成美元再做定存，3個月、6個月、12個月都有4.5厘，反正有聯繫匯率，只要港元與美元唔脫鈎，匯水蝕極有限，但足足多賺近一厘。

如果本金有限，中信銀行(國際)都有起存額1萬港元優惠，經網上理財服務或「inMotion動感銀行」手機應用程式，以新資金開立定期存款，一年期港元存息有4厘，3個月及6個月亦分別為3.5厘、3.75厘。優惠期僅至2月28日，過多幾日就結束。