1周10大驚奇︰內地整頓金融業　「風水測股」遭嚴打

內地互聯網行業監管浪潮才稍有平息迹象，金融業已成為下一個目標。近日A股全面推行註冊制後，針對證券業的強化監管措施已迫不及待地出台，其中更明確提到，要建立健全研報業務規則體系，「嚴厲打擊利用天干地支、陰陽五行風水學說預測股市等違規行為」。

【1、中證監出手 嚴打證券業違規】

隨着內地加強金融業發展，對於行業的監管措施亦提上日程。中證監近日表示，將從嚴落實《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，持續加強發布證券研究報告監管執法和自律管理。

中證監表示，發現部分證券分析師、證券投資顧問利用天干地支、陰陽五行等理論對證券及證券市場走勢進行分析、預測或提供投資建議服務，背離了發布證券研究報告獨立、客觀、公平、審慎的基本原則，違反了法律規定和相關執業規範。

要知道就算在香港，亦不時有利用玄學、風水命理預測股市，甚至有大行會專門為此大搞新聞發布會。假如內地決心在這方面作出監管，可能就連香港也要與內地接軌。

中證監又提到，證券協會已制定發布《發布證券研究報告執業規範》、《證券分析師執業行為準則》、《證券分析師參加外部評選規範》等自律規則，要求證券分析師製作發布證券研究報告應當秉承專業的態度，採用嚴謹的研究方法和分析邏輯，基於合理的資料基礎和事實依據，審慎提出研究結論。下一步，證券業協會將在有關自律規則修訂中進一步強調，禁止發布利用玄學預測股市類研究報告。

【2、數據安全惹憂 國企或棄用四大會計師行】

除了整治券商迷信歪風外，在中美角力不斷的背景下，經常接觸敏感金融數據的會計界亦是監管重點。早前有消息指，內地當局已敦促國有企業逐步停止起用四大會計師事務所，這表明即使內地達成協議，允許美國對數百家在紐約上市的中國公司進行審計核查後，對數據安全仍感到擔憂。

據知情人士透露，中國財政部是上月對部分國有企業進行窗口指導的政府機構之一，敦促企業任由與四大會計師事務所的合約到期。

知情人士指，雖然離岸子公司仍可以起用美國核數師，但母公司被敦促在簽約時，聘請當地的中資或香港會計師。

【3、中國企業赴海外上市前先備案】

要杜絕數據外洩，除了改用內地核數師，對於赴美上市的中國企業也要加強監管溝通。內地在3月31日起實施《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，包括要採取可變利益實體(VIE)架構的企業，在境外上市前備案。分析指出，VIE企業赴海外上市前，須與當局「事前溝通」，並獲「祝福」方可啟程。

新規要求在境外上市的內地企業，須遵守國家保密法律制度，不得洩露國家機密。若上市時涉及向境外提供個人訊息和重要數據時，須符合相關法律法規；國務院有關主管部門出的安全評估審查意見，即新股也須符合「國安法」。

有投行人士指，在中美關係緊張的大環境下，一些敏感、機密的行業赴海外上市審查趨嚴也是無可厚非，相信該類企業也會有「自知之明」，至於不涉及敏感行業的企業問題不大，估計在正式備案前，會與當局進行「非正式溝通」，獲得「祝福」後才會正式上路，否則「到頭來得個吉」。

【4、港研打風照開市 業界狠批】

內地一系列監管金融業的政策，都有着明確且貼切的目標，或在於改善市場風氣，建構更好的行業規則；或是為了國家戰略層面考慮，避免機密外洩。然而，香港的財金政策卻不知所謂，單純為業界帶來更多麻煩。財政預算案提到，港交所將探討在惡劣天氣下，港股交易維持運作，自然惹來業界抨擊。

香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)會長陳志華就對此提議表示反對，並提出4點關注事項。他指，該會關注員工於惡劣天氣上班時有沒有公共交通配合；上班途中，遇上意外導致傷亡時的保險保障問題；政府會否就證券商交易系統及流動系統提供支援；如果通訊線路受損，港交所及券商的應變措施。

事實上，港交所行政總裁歐冠昇於2021年7月曾表示探討在惡劣天氣下維持開市的可能，如今重提此事。陳表示，以同一番言論回應財金官員，「客戶要斬倉，到不了銀行入錢補倉，又怎樣計算？是否少做一天半天生意就不行？司長先生，不如你試試黑色暴雨期間，不用司機，自己拿著雨傘乘公共交通工具上班，之後自己寫賽後報告」。

【5、摩通︰聯儲局無力控制通脹 高利率持續更長】

財金政策失敗的不止香港，歐美一眾發達經濟體在疫情期間胡亂「放水」，不知收斂，現時苦果已逐漸顯現，美國的通脹數據近日又再反彈，顯示經濟情況儼然失控。摩根大通行政總裁戴蒙認為，當局對通脹失去控制，並預期高息情況會持續更長時間。

戴蒙接受外媒訪問時指出，十分尊重聯儲局主席鮑威爾，但認為通脹已經有些失控，並料高息會維持一段頗長時間，才可令通脹回落至2%目標。

戴蒙又指，美國經濟繼續出現強韌迹象，指目前經濟情狀況良好，更直言消費者有很多錢，並正在花錢，而且有很多工作機會。不過，他認為這屬於今天的事，未來可能會有嚇人的情況，總會有不確定性因素，實屬正常。

【6、「新債王」岡拉克：必須為美經濟硬着陸做準備 】

「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，其擔任行政總裁的投資公司DoubleLine Capital，一直為美國經濟硬着陸做準備。

岡拉克接受外媒訪問時稱，軟着陸還是硬着陸並不重要，指市場可能不得不消化經濟急劇放緩的情形，但他們仍未為此做好準備。

他指，人們總問他，經濟衰退會有幾嚴重，他認為只要進入衰退就沒關係，但必須有一定程度的保護。「無論哪種情形，你都要有一把雨傘。」

此外，當被問及孳息率曲線倒掛是否仍是預示衰退的可靠指標，岡拉克表示「絕對是」。他指，當它第一次反轉時，必須保持警惕。

【7、高盛：美股今年料跑輸 亞股估值吸引】

對於美國前景較樂觀的投資銀行高盛，雖預期美國能成功避過衰退，但也認為美股回調風險較其他地區高。高盛全球首席股票策略分析師Peter Oppenheimer在該行2023年全球宏觀論壇直言，美股今年回報料跑輸其他非美市場，年底標指目標在4,000點水平，與目前水平相若。

Oppenheimer表示，該行對美股仍持審慎態度，原因包括美國「軟着陸」這一好消息已部分被市場消化，且相較其他市場，美股估值偏高，而盈利增長偏低，料今年僅1%，明年增長5%。

相反，亞洲股票的估值具吸引力，且大多低於美國。其中MSCI除日本外亞太區指數高位時市盈率18倍，目前在13.3倍，MSCI中國指數高位市盈率則約18.3倍，目前在10.8倍。他認為，隨着亞洲地區尤其能源、銀行和資源板塊盈利增長，估值將繼續修復，即本來過低的估值上升至合理水平。

【8、歐盟企業爆倒閉潮 上季破產申請創8年高位】

美國經濟及金融市場危機四伏，歐洲也不遑多讓。去年第4季宣布破產的歐盟地區企業按季增長近27%，是自2015年有紀錄以來的季度新高。經濟學家分析，由於歐洲經濟增長放緩、能源價格飆升、工資上漲和融資成本上升，許多歐洲企業的營運狀況正在惡化。

破產申請中，以西班牙的增長尤為顯著。該國去年下半年修改破產法後，公司更容易重組債務，導致破產申請數增加超過1倍。

為應對疫情對經濟的影響，歐洲各國政府在2020年向公司推出支持措施，令破產數量急劇下降。但同時有聲音批評，援助方案加上低利率環境，讓靠低借貸成本吊命的「殭屍企業」繼續營運。

報道指出，德國保險公司首席經濟學家Ludovic Subran稱，很多公司在2020年和2021年獲得「免費通行證」，甚至不必支付債權人的費用，這些企業得以勉強經營，隨着政府援助結束，融資和工資成本增加，這些公司開始站不住腳，他預計今年西歐的破產申請將增加近20%。

【9、國際能源機構：下個冬季或出現能源危機】

展望未來，俄烏戰爭所帶來的能源危機仍是歐洲最大挑戰之一。國際能源機構(IEA)署長Fatih Birol表示，下個冬季可能出現能源危機，因為市場上新的液化天然氣供應相對較少，而內地今年的能源需求料增加。

他表示，歐洲各國政府過去一年，作出很多確保能源供應的正確決定，如建設更多的液化天然氣終端，以抵銷對俄羅斯天然氣的依賴。去年遇上較和暖的冬季及內地防疫限制經濟活動，令到能源供求尚可平衡，但今年問題可能較嚴峻。

【10、世貿：俄烏戰爭縱引發動盪 去年全球貿易增長仍超預期】

世界貿易組織(WTO)在周四(23日)發表的一份報告中表示，雖然俄烏戰事造成動盪，不過受嚴重影響的經濟體找到替代供應來源，因此全球貿易在2022年仍保持強韌，表現好過悲觀預測。

WTO去年4月曾預計2022年貿易增長只有3%。不過，WTO首席經濟師Ralph Ossa在報告稱，面對俄烏衝突，全球貿易表現良好。

他表示，全球貿易並未出現危機爆發時所預見的最壞情況，並指由於多邊貿易體系的開放和各國政府在WTO承諾的合作，食品價格大幅上漲和供應短缺並未成為現實。

根據報告，隨着烏克蘭2022年出口暴跌30%，許多非洲經濟體調整採購模式。此外，由於燃料、化肥和穀物的價格上漲，俄羅斯出口增長15.6%。然而，俄羅斯的出口量可能略為下降。