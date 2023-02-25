比亞迪今年首次減價　王朝系列賣平逾1萬元人幣

北京一家比亞迪王朝展廳銷售人員表示，剛收到官方發布減價通知，大部分車型均有價格優惠。其中，老款車型的優惠幅度在1萬元人民幣(下同)以上，部分熱門現款產品也有上千元優惠。他指，2021款的漢EV下調2萬元，2021款秦EV減價1.5萬元，新款車型優惠幅度普遍在6,000至8,000元之間。

不過，上述減價幅度僅限於北京地區，並預計將在3月結束，上海與深圳地區也有不同程度的減價，但調整價格力度最高在萬元上下。至於海洋系列車型則未參與是次減價活動。

報道指，電動車廠特斯拉(Tesla)的減價壓力和短期內銷量下滑或成為比亞迪下調售價的主因。此次價格下調亦是比亞迪今年第一次出現大規模減價，同時釋放另一信號，對於比亞迪來說，比起維持利潤率，2023年穩住現有市場份額或將會是更重要的任務。

汽車業人士認為，今年電動車將從過去爆發式增長放緩，預計將驟降至30%以下甚至更低。這意味市場上新能源玩家開始進入「淘汰賽」，為爭取份額展開搏鬥，即使是遙遙領先的比亞迪也無法繼續站穩陣腳。