曜熊理財：美債券基金走勢逆轉

美國勞動力市場數據強勁，美國1月消費價格指數(CPI)和生產價格指數(PPI)的漲幅均超過經濟學家的預期，美國聯儲局高官講話鷹派，推升市場對當局進一步加息的預期，美債收益率也隨之走高。

美國高踞不下的通脹率使得聯儲局不得不將利率提高至高於預期的水平。聯儲局接下來還要加息75個基點，將分別在3月、5月和6月的政策會議上各加息25個基點，以應對更為強勁的經濟擴張。

聯儲局官員認為需要進一步加息，才能將通脹控制於2%這一目標水平，貨幣政策限制性程度不夠，可能會拖累近期在緩和通脹壓力方面取得的進展。未來數月準備進一步升息，利率被提高至超過12月預測的5.1%。

債券基金走勢逆轉，儘管資金上月湧入債市，押注央行政策轉向，但世界各地的央行依然打算繼續加息以遏制通脹。隨着美國近一年來政策緊縮之際通脹高企仍未有終結迹象，美國國債大跌。

由於美國經濟衰退前景漸顯和聯儲局反應函數的持續調整，未來幾周美國債券可能進一步下跌，驅動因素是央行利率將在更長時間保持在更高利率。

曜熊理財策略董事馬煒喬