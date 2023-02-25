鄺紫珊：考慮布局亞洲消費市場基金

疫情後，中國重新開放，帶動消費力復甦對消費類股有直接提振及刺激作用，也利好亞太股市表現。內地民眾的儲蓄率與消費力也同步上升，預期衣食住行娛樂等消費類股份可有爆發性增長，可考慮布局亞洲消費市場相關基金。

有數據顯示，2022年內地新增儲蓄達17.8萬億人元民幣，創歷史新高，與3年前比較平均每年10萬億元人民幣的規模高出八成多。隨着防疫政策進一步放寬及優化，工廠生產力恢復、生活秩序也逐步恢復正常，居民就業及收入水平提升，疫情期間的民眾超額儲蓄狀況將得以釋放，為消費產業帶來不錯的商機。

民眾超額儲蓄的釋放除了直接讓零售消費等受惠，對相關的A股基金都有正面影響，以其他國家為例，當2022年疫情政策放寬，重新鼓勵外國遊客入境旅遊及消費，對當地股市都有很大刺激作用，好像奢侈品、航空、酒店、食品飲料、衣服、醫藥、旅遊觀光及汽車等消費類股份，都明顯有不錯的表現。展望後市，中國消費股也將有強勁反彈，建議布局中國消費相關類股或基金。

另外，亞洲地區的中產階級比重也有上升，其中印度與中國在2030年前，預計中產階級人口比重將達66%，這顯示隨着人口優勢及中產階級興起，對當地消費有直接推動力。預計亞洲在2020至2030年的10年間，將佔全球消費增長比重達五成，這有可能領先於北美洲的25%及歐洲的14%。故在人口眾多及經濟增長迅速的加持下，亞洲消費需求將成為未來的投資亮點。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊