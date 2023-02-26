葉尚志：聯想AI業務惹憧憬　目標價9元

港股仍處於預期中的反覆下放行情中，並且已跌入19,600至20,800點的回吐區間範圍。雖然整體盤面的調整壓力仍未完全消散，市場對於美國聯儲局後續加息的最新情況以及港股業績期的到來，都表示了關注，但是在短期調整已來得比較充分後，如果未來幾天出現進一步向下的話，博反彈的值博率將更為獲得提升，可以多加注意。

事實上，公司也剛公布第三財季數據，純利有4.37億美元，按年下跌接近32%，但情況符合預期，而毛利率出現0.4個百分點的提升至17.1%，為亮點所在。另外，人工智能(AI)是近期火熱的題材，公司也表示在AI發展的過程中，對高性能伺服器以及GPU(圖形處理器)和CPU(中央處理器)的需求巨大，這個將會是聯想未來業務增長中的重要驅動力。建議可於7.1港元以下買入，目標看9元，止蝕可定在6元。

第一上海首席策略師葉尚志