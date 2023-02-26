郭家耀：友和持續搶市佔　中長線值關注

本地社交距離措施全面放寬、中港復常通關，市民消費意欲開始釋放。雖然目前訪港旅客仍未回到疫情前水平，惟街上及商場人流明顯增多，部分商店更出現人潮，可見本地零售業市道已出現明顯復甦迹象。

友和是一間通過零售店從事線下企業對消費者銷售業務，同時亦通過其電子商務平台銷售電子產品、家用電器、生活用品、美容護理等產品。集團除了向內地顧客提供跨境電商直送服務外，亦針對大灣區旅客到港消費作好部署，包括先下單再到門店自取或直送酒店；支援多款內地消費者熱門支付方式，如支付寶、微信支付、銀聯卡，聯乘推出優惠等。集團致力滿足大灣區旅客的購物需求，料大灣區業務有望成為未來業績增長亮點。

集團早前公布，截至去年12月底止三個月，集團業務(包括網上購物平台及線下業務)的總商品交易額達2.53億港元，較上一季度增長17.4%，按年則增長2.1%；承接訂單數目12.7萬，按季增13.3%，按年卻跌8.7%。客單價約2,000元，按季增3.7%，按年增11.8%。而截至去年12月底止，註冊會員數目約92萬人，較2021年同期增約28%。

再看集團截至去年9月底止的2022財年中期業績，實現營業收入4.48億元，按年增30%；毛利為6,784.1萬元，按年增35.9%。整體毛利率約15.1%，按年增0.6個百分點。期內錄得溢利100.7萬元，2021年同期為虧損1,894.5萬元。集團收益增加，主要由於透過友和OMO業務進行網上銷售及線下零售店銷售的收益增加，以及註冊會員、承接訂單數目及每份訂單的客單價等營運數據見上升。至於成功扭虧為盈，主要由於集團強勁及可持續的收益增長；實施有效的成本控制措施；可轉換可贖回優先股負公平值變動減少；及與上市有關的開支減少。

期內，集團總商品交易額實現約27.2%的增長，達約4.83億元；承接訂單數目增加至約25.7萬份，按年增19.6%。集團公布的經營數據理想，展望未來，持續搶佔市場佔有率的同時，積極拓展產品組合，使產品種類更多元化，品牌具更高知名度，客戶基礎可不斷擴大，股份值得中長線關注。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)