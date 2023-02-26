陳樂怡：昆侖能源具條件增派息　業績料成催化劑

美國聯儲局2月議息會議紀錄反映，幾乎所有與會者贊成放慢加息，認為加息四分之一厘是合適，惟幾名與會者傾向支持加息半厘。紀錄顯示，成員認為通脹仍有上行風險，需要繼續加息至限制性水平。近期歐美經濟數據展現較預期為強的韌性，加強央行積極加息的預期。不過，有報道指，聯儲局或重新審視2%的通脹目標，可能於年底上調至2.8%。

香港財政預算案未見有太大驚喜，由於香港疫後復常，中港恢復通關，經濟進入初期復甦階段，扶持措施固然縮減。消費券削半，但相信仍可帶來短期提振作用，後續還看勞工市場及整體經濟恢復進度，從而帶動消費意願改善。樓市不減辣，調整首置稅階，中小型單位主要受惠，對整體樓市刺激作用不大。而且美國加息周期延長，或會損害樓市氣氛。另外，特專科技上市新制度將於今年首季實施，自去年10月諮詢文件公布後，據報已有不少初創企業對此表達興趣，預計今年上市活動有望回暖。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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