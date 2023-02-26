「股神」給股東的信：應重視公司派息多過股價高低

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡公布去年業績，同時發布一年一度的「致股東的信」，與股東分享投資心得及見解，今年就有幾個重點，供大家參詳。

首先，巴菲特表示，資本主義具有兩面性。一方面造就了愈來愈多的失敗者，同時也帶來了大量改進的商品和服務。這種現象被稱為「創造性破壞」。

巴菲特又提醒投資者，股票不時會以「愚蠢」的價格交易，可能過高，也可能過低，而並非維持在合理價格，因此股市並非一個有效市場，有效市場只存在於教科書中。因此，投資者應該更重視股票的派息，日積月累將形成重大的財富，但也不必太過在意某一筆投資的失敗。

巴菲特在總結巴郡去年的表現時，強調在收購保險公司Alleghany Corporation後，公司2022年的保險浮存金從1,470億美元增加到1,640億美元，自1976年以來增長了8,000倍，成為巴郡投資重要的「彈藥」。

另外，巴菲特未有將巴郡的成功，全完歸功於自己的投資眼光，坦言公司的成功的秘訣是搭上了「美國順風車」。在依靠不斷的儲蓄、複利的力量之外，要避免重大錯誤。而美國的經濟發展，是造就巴郡成功的要素。美國沒有巴郡，也會過得不錯，反之，巴郡若非在美國成長，就可能是另一個故事。

儘管巴菲特對美國推崇備至，惟談及美國財政赤字現狀時亦表達了擔憂。他指出，回顧過去十年，巴郡貢獻了320億美元的聯邦所得稅，幾乎為財政部所有收人的1/10。但整體來看，現階段美國財政赤字不僅龐大而且根深蒂固，恐將帶來嚴重後果。

談及巴郡未來的投資方向，巴菲特稱，未來將持有大量現金和美國國債，以及其他各種更加廣泛業務。此外，公司將時刻保持現金流健康，避免任何會在關鍵時刻導致現金流緊缺的魯莽行為，哪怕是在金融恐慌和前所未有的保險損失的時刻。​​​總而言之，一切以穩健為上。